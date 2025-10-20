三號風球至少維持至周二下午 6 時
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。
影片談及陳偉霆同趙露思嘅新劇《許我耀眼》中，趙以偽裝身份嫁入豪門嘅劇情。向太話而家豪門唔太在意女生出身，並認為女生高攀或者同出身相若嘅對象結婚係啱嘅，「難道你要下嫁嗎？這有點扯」。主持問「下嫁」會唔會成功，向太話要睇男方有冇良心，女嘅會唔會經營。
向太後來提及一個例子，「這個富家女嫁給一個演員，等於算是下嫁了嘛。那他（男演員）求的可能就是，『沒關係，我可能演藝生涯也不知道會不會再上，下了也沒關係，我娶了個富家女』」。向太指女家冇給予任何經濟支持，「房子都不給買一個，都屬於富家女名下的」，原因是「可能媽媽不看好，不放任何錢給你」。向太指男演員拎晒全副家當搞婚禮，但係而家出嚟「根本連婚禮錢都賺不回來」，更爆呢對夫婦正在鬧離婚。
向太分析富家女下嫁，難以解決男方嘅心理障礙。「男人的自尊心跟自卑感，你是解決不了的問題」，又笑指男人話要「食軟飯」係「放屁」，因為「吃得一時吃不了一世」，並奉勸女生「談戀愛隨便談，如果是婚姻的話，絕對不要下嫁。越有錢的家庭，女兒越是不能下嫁」。向太冇提及故事主人翁是誰，但背景相似嘅何超蓮同竇驍就出現喺網友留言中。何超蓮同竇驍拍拖4年後於2023年結婚，但由於近期二人少有同時現身，因此傳出婚變。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 9 小時前
馮皓揚隱藏爆肌身型曝光 自揭有輕度亞氏保加症 加入TVB 2年成「身心障礙專業戶」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），2024年加入TVB後有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 10 小時前
KK 園區被搗破？緬甸軍方稱奪回失地 釋放逾 2000 名工人 檢獲 30 部 Starlink 衛星終端機︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】緬甸軍方今日（20 日）表示，已奪回位於泰緬邊境、臭名昭著的詐騙園區 KK 園區，指該地過去五年一直是網上詐騙、洗黑錢及人口販運活動的重災區。當局稱在行動中「清理」園區，釋放超過 2,000 名被困工人，並查獲 30 部屬於美國企業家馬斯克旗下的 Starlink 衛星網絡終端機。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
叱咤頒獎禮 記者會｜MIRROR 缺席到場粉絲大減 MC最多人撐康堤成新人焦點
男團MIRROR本年度將會缺席叱咤頒獎禮，因此今天（20日）在昂坪舉行的叱咤頒獎禮記者會都不見人，令記者會頓時失色，到場粉絲人數大減。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
袁文靜多謝Bob包涵變「包含」鬧笑話 林盛斌出PO：點同老婆解釋好呢
喺上海成長嘅袁文靜（Jane）係今屆港姐季軍，早前佢與亞軍施宇琪夥拍金牌司儀林盛斌（Bob）主持TVB台慶特備節目《攻你上大學》，嚟香港大半年嘅佢一直積極學習廣東話，不過最近就因廣東話或手誤擺烏龍而鬧出笑話。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
秦剛消失兩年多 遭免職曾傳「死訊」 突現身北京國際音樂節｜Yahoo
秦剛在 2023 年 7 月和 10 月先後被免去中國外交部長和國務委員的職位。自從他同年 6 月 25 日在北京接見俄羅斯副外長魯登科之後，未再公開露面。他下落不明的期間，甚至一度傳出「死訊」。近日網上流傳照片，顯示秦剛上周五（17日）出席北京國際音樂節，與多人合照。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 15 小時前
柬埔寨詐騙︱64 名南韓疑犯遣返回國 南韓銀行涉與詐騙園區資金往來 遇害學生遺體解剖火化︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】韓國人於柬埔寨詐騙案再有新進展，最新行動中共拘捕逾 60 名涉案南韓人，全部已被送上飛機遣返韓國。案件同時揭出涉及當地多間銀行與柬埔寨大型企業的資金往來，警方正循資金流向調查洗黑錢嫌疑。另一方面，一名在柬埔寨遇害的南韓大學生，其遺體已於當地完成解剖及火化，遺骸將於週二返抵南韓。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
MAMA 2025｜第二輪表演陣容出爐 GD再登MAMA舞台 MIRROR將全員現身
2025 MAMA AWARDS第二輪表演陣容，加入更多 K-POP 偶像歌手及香港男團組合，呈現更震撼演出。全球第一 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
羅浮宮竊案︱七分鐘偷八件皇室珠寶 出動起重機、電鋸 解構 1991 年來最嚴重失竊案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮於當地時間周日早上發生震驚全球的珠寶劫案，四名頭戴頭套賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon），僅用約 7 分鐘便盜走八件無價珍藏後駕電單車逃逸。這宗被形容為 1991 年《蒙娜麗莎》失竊以來最嚴重的盜竊事件，顯示世界最著名博物館之一在安保系統上的漏洞，也令外界重新關注法國文化遺產的保護問題。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
Anson Lo盧瀚霆專訪 ｜經歷手術重視健康不再「窉埋自己」 首揭有趣小秘密花姐齊爆料
MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）一向是跳唱擔當，今年他將舉行入行以來第二次個唱，雖然壓力不少，但剛過30歲的他Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
勞工處招聘會 周三灣仔修頓舉行 提供逾3000職位空缺
【on.cc東網專訊】勞工處將於周三及周四(22日及23日)在灣仔修頓場館舉行「職途無限招聘會」，為求職人士提供逾3,000個職位空缺，其中接近1,900個來自飲食業、零售業及運輸業。招聘會為期兩日，共有超過60間機構參與，每日逾30間機構設櫃位進行即場招聘。on.cc 東網 ・ 13 小時前
香港好去處｜馬灣1868放水燈點亮馬青馬大橋！親手製作水燈及12種體驗工作坊：咖啡渣肥皂、彩繪玻璃
水燈許願祝福，不用飛到泰國，坐程車到馬灣即有。馬灣1868將在10月25至26日舉行「點亮馬灣」放水燈活動，而且可以親手製作水燈，讓心中的祝福隨波而去。同場還有咖啡渣肥皂、彩繪玻璃等12種體驗工作坊，名額有限，先到先得，額滿即止。Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
【三大影后坐陣】Netflix《回魂計》每人背後都藏著最噁心的人性｜影評
Netflix原創劇《回魂計》，憑藉其豪華的演員陣容與發人深省的劇情，劇集上線後大獲好評。舒淇、李心潔、賈靜雯三位影后級演員在劇中分別飾演三位母親，為了尋找女兒在詐騙園區意外的真相，並面對內心的傷痛與黑暗，不惜一切展開一場既是復仇，也是自我救贖之旅。Yahoo Movies HK ・ 15 小時前