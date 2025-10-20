向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題

向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。

向太陳嵐

影片談及陳偉霆同趙露思嘅新劇《許我耀眼》中，趙以偽裝身份嫁入豪門嘅劇情。向太話而家豪門唔太在意女生出身，並認為女生高攀或者同出身相若嘅對象結婚係啱嘅，「難道你要下嫁嗎？這有點扯」。主持問「下嫁」會唔會成功，向太話要睇男方有冇良心，女嘅會唔會經營。

向太後來提及一個例子，「這個富家女嫁給一個演員，等於算是下嫁了嘛。那他（男演員）求的可能就是，『沒關係，我可能演藝生涯也不知道會不會再上，下了也沒關係，我娶了個富家女』」。向太指女家冇給予任何經濟支持，「房子都不給買一個，都屬於富家女名下的」，原因是「可能媽媽不看好，不放任何錢給你」。向太指男演員拎晒全副家當搞婚禮，但係而家出嚟「根本連婚禮錢都賺不回來」，更爆呢對夫婦正在鬧離婚。

何超蓮 竇驍

向太分析富家女下嫁，難以解決男方嘅心理障礙。「男人的自尊心跟自卑感，你是解決不了的問題」，又笑指男人話要「食軟飯」係「放屁」，因為「吃得一時吃不了一世」，並奉勸女生「談戀愛隨便談，如果是婚姻的話，絕對不要下嫁。越有錢的家庭，女兒越是不能下嫁」。向太冇提及故事主人翁是誰，但背景相似嘅何超蓮同竇驍就出現喺網友留言中。何超蓮同竇驍拍拖4年後於2023年結婚，但由於近期二人少有同時現身，因此傳出婚變。

