向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪

一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。

向太認為張國榮之死不只涉及抑鬱，而是有靈異因素，但指其伴侶唐鶴德因信教而拒絕做驅邪儀式。

向太在影片中憶述與張國榮的最後通話，「跟哥哥最後一通電話是打給我的，我記得那時候是（傍晚）五點零幾分吧」。她指哥哥要求幫忙開記者招待會，並叫向太陪他一起澄清自己沒有病，沒有患抑鬱症。向太稱會叫公關安排，後來便去開會，繼而再去看兒子第一場表演，沒料到期間不斷收到電話說「張國榮死了」。由於當天是愚人節，向太完全不相信，「那我就說神經病」，隨即把電話掛掉，認為「哥哥才剛跟我講電話的，對不對？叫我幫他開這個（記者）會，然後先跳樓了。你聽到的時候，你會覺得不要開這種玩笑，對不對？」。沒料到完騷後證實耗噩是真的，「我就當場就倒在地上，倒在地上我哭到走不動，兩個兒子幫我拖過馬路，就在馬路中間呐，因為我一直不相信嘛，張國榮怎麼可能跳樓呢？」。

向太稱哥哥死前致電給她，稱要開記者會澄清自己沒生病，也沒抑鬱症。（小紅書影片截圖）

向太續說張國榮經理人陳淑芬的經歷，「那個陳淑芬，才更可憐。陳淑芬打給張國榮，說你在哪裡？張國榮說我在文華，她說我過來看你，到了文華，陳淑芬又打給他，問你在哪裡啊？哪一層啊？在咖啡廳還是在哪裡？還是在健身房？張國榮說，你等我，我馬上下來，一掛掉電話，真的馬上下來，跳下來了。她就站在門口，知不知道，眼尾都看到有人「嘭」，然後，再看到那鞋子是他（哥哥）的，真的被嚇到了」。向太指陳淑芬第在翌年腦子長個大瘤，去割掉，而向太再也不去那家酒店。

向太認為張國榮死因不止抑鬱症，因以其個性不會作出那樣的選擇，「你說他怕老嗎？我覺得也不是，他本來開一部戲，他做導演，結果開機之前資金沒有到位，人家錢沒到就黃了，但他籌備了蠻久的，是很不爽啊，一定很不舒服，可是也不至於啊。你懂不懂？在我來講，他不光是抑鬱，他有髒東西，光是抑鬱他不會選擇跳樓」。

張國榮逝世逾22年，至今仍令許多人懷念。（IG＠唐鶴德）

向太提到哥哥的經歷與其最後的電影《異度空間》角色相似，都是以同樣方式結束生命，「但那時候有朋友跟我講，說他睡覺的時候，床上被東西抓起來不能睡覺」。向太認為情況涉及靈異因素，又指是哥哥的伴侶唐鶴德因信教而拒絕做驅邪儀式，「其實我們有辦法幫他祛除的，他的伴侶那半年都不太讓我接觸他」。向太稱為此十分內疚，「就是我真的很內疚，我當時為什麼沒有去，不管三七二十一，帶着師傅去他家抓他走，我應該不管他的伴侶怎麼想，你試看看嘛，沒壞處啊！」。

如果張國榮還在活着，今年已69歲，向太認為仍然可以活躍於演藝界，「現在多少人都懷念他，他在的話還不老啊」，又指哥哥今天仍可開演唱會，其台風根本無人可取代，也可以導演或演員，「他導演的夢其實很容易達成的，那個黃了，我們可以幫你找一個對不對，或者我們投你也可以啊」。向太認為做人不要給自己留遺憾或者後悔，想到就該去做，要珍惜一切，「我們所有的朋友都要，真的是每見一次面，都要當做是最後見一面的去珍惜，心裡面話都要講出來，要做出來，就是對他的關愛，你要行動，要表現出來，你才不會有後悔。」