向太爆劉亦菲14歲全身名牌！曾憂「太嬌氣」拒簽約 如今狂讚：23年零負評​

香港娛樂圈大佬向太（陳嵐）近日在社群平台分享對「神仙姐姐」劉亦菲的觀察，提到一段鮮少人知道的往事。她透露，2001年時14歲的劉亦菲隨母親劉曉莉赴港拜訪，希望簽約出道。當時劉亦菲穿著全身名牌，還自帶指定化妝師，這樣的「千金姿態」讓向太擔心她難以承受演藝圈的高壓環境，最後婉拒合作。

向太回憶，雖然當時劉亦菲展現出不錯的才藝與教養，但早熟的氣質讓人有所顧慮。沒想到隔年，劉亦菲15歲參與電視劇《金粉世家》時，整個人有了轉變：不僅從不遲到，候場時也專心研讀劇本，還懂得體諒工作人員的辛苦。多年後拍攝《夢華錄》時，她甚至自掏腰包替全劇組準備禮物，徹底擺脫「嬌氣」印象。

劉亦菲的敬業態度逐漸受到肯定：拍《神鵰俠侶》時親自下水拍攝，導致身體凍僵；為了《花木蘭》接受數月高強度訓練，許多場景不用替身；在《玫瑰的故事》中，為了短短幾秒的鋼琴彈奏鏡頭，也私下苦練數月。合作過的配音演員張遙函透露，她連台詞裡的語氣詞都會反覆推敲，對細節的要求非常嚴格。

向太強調：「她在圈內的口碑真的很好，我從業20多年，沒聽過有人說她壞話！」她認為，這份修養來自母親劉曉莉的教育——培養同理心、行善不張揚（平時衣著樸素，但默默捐出大筆善款），並堅持「戲比天大」的專業態度，也令許多網友感慨「劉亦菲又美又有教養」、「含著金湯匙長大卻沒有公主病」、「向太當年真的看走眼了」。

