小兒子犯罪被捕2次！向太自責「50歲才懂慈母多敗兒」 一生後悔：我原諒等於放縱
香港影視大亨向華強和妻子陳嵐（向太）育有2子，其中大兒子向佐一直活躍於演藝圈，形象良好；反觀小兒子向佑卻闖禍連連，曾兩度因打人鬥毆被捕。向太近日接受訪問，聊起這個小兒子，坦言「他是我的痛」，因為她身為媽媽不斷地心軟原諒，導致孩子最終一無所成。
向太承認：「慈母多敗兒，這句話我到50多歲才明白。我真的很後悔。」她自認對兩個兒子一視同仁，打從孩子還小的時候，她就為他們請全香港最好的教練來教羽球、游泳等才藝，然而兩個孩子在一樣的教練指導下，態度卻截然不同，「一個比賽都得了冠軍，一個就給你混水摸魚，要引起你的注意。我不懂他那個心態。」
90年代後期，她把10幾歲的向佐、向佑送去英國讀書，給了他們各一支當時還很稀有的手機。當時向佐一個月電話費約兩千塊，每一通都是打給媽媽的；向佑則整整是哥哥的十倍以上，每月花兩萬多塊講電話，卻完全沒有一通是聯絡家人的，即使偶爾接到媽媽電話也愛理不理，兄弟倆從小就有極大的個性差異。
然而，平時不喜歡跟家裡來往的向佑，在回家要錢時就很懂得賣乖。向太坦言：「他很會哄你，什麼都答應你。你跟他講什麼不可以這樣，不可以那樣，他說『好的，媽媽我一定會改』，什麼都答應，拿完錢轉頭走了就忘了。」但畢竟是親兒子，她便總是選擇原諒，後來才意識到「原諒等於放縱」，就是因為她一再心軟給錢，才把向佑養成了只會拿錢的懶蟲。
脾氣火爆的向佑曾兩度闖禍，最轟動就是2015年毆打計程車司機，還恐嚇對方「知不知道我爸爸是誰」，因而被捕。向太無奈表示，其實她曾發現向佑在美術方面很有天分，為了培養兒子，還買齊了最好的畫具，「我說你不做事也可以，你就畫吧，要不然我可以送你去北京美術學院。」但兒子就是不肯學，最終還是不成材。
回想自己的教育方式，向太坦言非常後悔：「我太放任了，就應該打他、不給他錢！」但現在才懊惱也已經來不及，如今她如果威脅不給錢，向佑就會放話說要去外面借。因此，她建議經濟寬裕的家庭「真的不能給小孩子太多錢」，如果是比較不富裕的家庭，養到孩子畢業就該放手讓他自力更生，「千萬不要像我一樣！」
