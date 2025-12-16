向太被誤會惡婆婆「堅持不質問郭碧婷」！1關鍵維繫婆媳穩定關係：不讓她為難

向太（陳嵐）近來因一段談及媳婦郭碧婷與娘家的發言，引發外界討論，甚至被部分網友質疑「好婆婆形象不保」。對此，向太與郭碧婷近日先後透過公開場合與影片回應，也讓整起風波逐漸明朗。

事件起因於向太過去提到，郭碧婷長住台北、用自己的錢照顧父親，加上郭爸爸曾心疼表示女兒「一個人賺錢養兩個家庭很辛苦」，引來外界揣測向家不給郭碧婷經濟支援。對此，郭碧婷10日出席活動時親自回應相關傳聞，笑說：「不會啊，婆婆他們也會給我很多錢錢，他們對小孩很好。」以輕鬆語氣否認外界的各種猜測。

向太隨後也拍影片談及此事，坦言看到網友批評時「當然是不開心」，直言「我好婆婆形象被槍斃掉了」。她表示，網友多半只注意到郭爸爸前段說法，卻忽略後續的補充說明，進而導致誤會。但即便如此，她仍選擇不去質問郭碧婷或親家，原因是不想讓媳婦陷入為難的處境。

向太在影片中進一步說明，她與郭碧婷在金錢觀上其實相當相似，兩人都會用自己的私房錢幫助娘家，而不會動用先生或夫家的錢。她也提到，郭碧婷偶爾外出工作，是在為照顧娘家做準備，並非如外界所說「一人扛起兩個家庭」。至於給媳婦與孩子的錢，在向太眼中，「給了小孩就是他的」，並不存在計較問題。

談到郭碧婷的回應，向太也不吝稱讚，認為媳婦很自然地在適當時機把話說清楚，「她在適當的空間會講出來，這個真的是要互相會做人。」她認為，不論是婆婆或媳婦，遇到委屈時不一定要立刻質問或追究，給彼此一點時間與空間，反而更能維持關係的平衡。

此外，向太也多次公開肯定郭碧婷的個性，形容她善良、有愛心、孝順且獨立，並強調自己挑選媳婦時並不在意門當戶對，而是看重為人處事與家庭觀念。她也表示，郭碧婷對娘家的付出有清楚界線，不會讓家人過度奢侈，這一點讓她十分認同。

面對這場因一句話延燒的風波，婆媳雙方選擇各自出面說明立場，也展現彼此之間的理解與尊重。向太最後也感嘆，有些事情不必急著對質，懂得替對方著想，關係才能走得更長久。

