向太霸氣護方媛「名媛培訓班根本不存在」！怒嗆撈女言論：難道嫁窮光蛋才合理？

「向太」陳嵐1月5日在社群平台上傳影片，公開替郭富城妻子方媛發聲。她在影片中表示，外界對方媛的批評多半來自嫉妒，直言方媛並沒有做錯什麼，只是比較幸運。對於網路流傳的「名媛培訓班」說法，向太也直接否認，表示自己從未聽過相關說法：「誰有資格教名媛？我根本沒聽過這玩意兒！」

向太在影片中提到，她不喜歡外界以「撈女」形容女性，並談到方媛當初懷第三胎的原因。她表示，方媛當時的想法很單純，希望能為郭富城生下一個兒子，打破外界所說的「四大天王沒有兒子」說法。向太也反問，為什麼社會上只有「撈女」這種說法，卻很少討論「撈男」，也不懂為什麼女生嫁給有錢男性就要被酸，「難道母親希望女兒嫁窮光蛋才合理？」並指出一段感情中，若雙方沒有感情基礎，也不可能接連生下三個孩子。

郭富城與方媛相差22歲，2015年公開戀情時，外界對這段關係並不看好。當時郭富城51歲，方媛29歲，一方是資深天王，一方是模特兒出身，方媛也因此被貼上不少標籤。不過兩人還是在2017年結婚，婚後生活低調，方媛陸續生下三個女兒。郭富城也相當疼愛妻女，即使工作再忙，也會安排時間陪伴家人。

不過，這段婚姻也曾引發不少議論。外界曾傳出郭富城婚前簽署協議，每月僅提供方媛20萬港幣生活費，主要財產則以信託方式管理，種種傳言導致他被網友調侃為「摳門天王」。隨著方媛生下第三胎，網路上也漸漸出現不同傳聞，有人指出郭富城已放棄婚前協議，並讓方媛能自由使用副卡，不過相關說法從未得到證實。

向太的發言曝光後，在網路上引起不同聲音。有支持者認為，方媛婚後生活一向低調，專注家庭，外界批評過於苛刻；也有人認為，向太將所有質疑歸因於嫉妒，說法過於直接。事實上，方媛近年也開始嘗試發展個人工作。2025年12月，她現身杭州國潮音樂盛典，以漂亮的古裝造型登台，用良好形象漸漸扭轉外界看法。

