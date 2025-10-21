向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議

香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。

有網友指出，兩人婚變端倪早在去年便露出跡象。自2024年起，竇驍與何超蓮公開同框次數驟減，男方陸續刪除過往夫妻合照，並將個人簡介由「何超蓮丈夫」改回「青年影視演員」，落差引起外界議論。港媒也報導稱，兩人疑似長期分居，何超蓮住在母親陳婉珍位於淺水灣的住所，竇驍則獨居飯店，婚姻現況成謎。

向太影片中提及，男方獨力負擔婚禮費用，金額據傳高達5000萬至8000萬人民幣，甚至耗盡積蓄、預支代言費，女方家族並未分擔支出。她更語帶批評地表示，女方婚後未給予任何經濟支持，男方收入還需進聯名帳戶，大筆花費需經審批，而婚房登記在三太名下。相關說法雖未經當事人證實，但仍引發輿論對「豪門防女婿」現象的討論。

婚後，竇驍一度被貼上「贅婿」標籤，據傳為維護家庭形象推掉多部戲約，導致事業受影響；何超蓮則積極經營個人事業，近年進軍餐飲市場開設牛肉麵品牌。港媒亦提到，賭王家族一向重視婚前協議與財產隔離制度，竇驍因此難以參與家族投資。有媒體查詢澳門民事登記系統，發現未見兩人婚姻登記紀錄，關係更加撲朔迷離。

對此，網路輿論出現兩極聲音。有人同情竇驍進入豪門反被掏空，也有人批評他「早知有協議卻又不滿現實」。向太本人則被指「立場矛盾」——其子向佐同樣娶妻入名門，如今她卻公開勸人「別下嫁」。此外，外界也質疑她此舉是否意在轉移向家財務風波的焦點。

目前，向太已刪除相關影片，雙方當事人未有回應。竇驍近期忙於與段奕宏合作新戲，何超蓮則專注餐飲品牌經營。這段曾被外界欣羨的婚姻，如今陷入經濟與情感的羅生門，也讓豪門婚姻再度成為外界關注的焦點。

