向海嵐大談當年加入TVB瀕臨崩潰邊緣 坦言壓力超大：半夜一直哭

50歲向海嵐於1998年參選香港小姐競選，以冠軍、最上鏡小姐、環球美態大獎「四料冠軍」姿態入行動感都會大使，曾參演多部經典劇集如《楊貴妃》、《無頭東宮》；2008年向海嵐毅然拋下一切到上海轉行擔任公關工作，直至2015年重返幕前，簽約內地經理人公司及參演內地電視劇，同時發展珠寶生意。

日前，向海嵐於社交平台分享影片，回憶當年於TVB工作嘅情況，表示加入TVB備受公司重用，工作量巨大，壓力超大，一開始完全無法適應高強度嘅工作節奏，表示一天24小時不停地工作，彷彿崩潰邊緣，又分享自己當年情緒：「半夜會自己一直在哭，就覺得我那麼辛苦到底為了甚麼，所以那時間就覺得自己一個人要面對很多東西。」不過，向海嵐從小便受母親悉心栽培與支持，哽咽表示媽媽會喺佢最迷惘時為佢分析事情好壞。

向海嵐小紅書截圖

《無頭東宮》

