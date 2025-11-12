向舊同學借2000萬周轉未如期還息 60歲婦追債不成涉起底被捕

一名60歲女子與舊同學疑有金錢糾紛，涉未經對方同意下披露其個人資料，違反私隱條例。她獲准保釋，公署續查案件。

調查顯示，事主與被捕人曾就讀同一間中學，兩人於2018年重遇，事主因為經營的工廠有財政困難，於是向被捕人借款，並承諾每月向被捕人士支付利息。事主其後再度借款，合共2,000萬元。

今年初，事主未有向被捕人繳付利息，4至5月期間，事主的鄰居先後收到3款不同的郵遞單張，內容指事主欠款不還，並印有其個人資料，包括中文姓名、香港身份證號碼、住址及照片。私隱專員公署提醒，不要因金錢糾紛將他人起底，因無助解決問題，反令衝突升級。起底屬嚴重罪行，違例者最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/向舊同學借2000萬周轉未如期還息-60歲婦追債不成涉起底被捕/617881?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral