向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底

古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 搵向華強幫忙：再虧下去我要睡天橋底了

電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。

向華強大爆古天樂將全部積蓄投入拍攝《尋秦記》，4年前《尋秦記》開拍期間，項目因超支陷入困境，古天樂不得不親自出面尋求協助。向華強回憶指：「他（古天樂）說：『我這樣子再虧下去我要睡天橋底了，向先生，那支持我們嘛，支持香港電影一下吧。』」向華強坦言，自己被古天樂對香港電影嘅熱忱深深打動，認為佢係香港電影業嘅「最後守夜人」。而身為曾經提攜古天樂嘅重要人物，佢認為古天樂飲水思源，懂得感恩與堅持，令佢無法袖手旁觀。於是，向華強毫不猶豫地決定注資解困，並霸氣表示：「在我來講，我真的賠點無所謂，我就很想支持那個香港電影，支持他。如果那個時候 2 千多萬，我都不拿出來，我就不是向華強啦！」

向華強喺影片中相當感慨，直言呢幾年香港電影業嘅艱難係前所未見。據佢指出，2025年全港僅有12部港產片上映，與上世紀高峰時期每年近三百部盛況相比，落差令人唏噓。向華強坦言，如今拍電影已難有利潤，令好多投資者卻步。向華強則稱讚古天樂不僅係演員，更是以行動維繫著香港電影嘅精神。

向華強抖音影片截圖

電影《尋秦記》海報

電影《尋秦記》劇照

電影《尋秦記》劇照

