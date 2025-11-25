向華強罕談童年被舅父醉酒霸凌 為保護媽媽練武報仇：有那個童年陰影

影視大亨向華強以電影《賭神》「龍五」一角為人熟悉，近年活躍內地社交平台；日前，向華強拍片分享人生經歷，罕見回憶被舅父霸凌嘅童年往事。影片中，向華強細述童年家變，指當年媽媽帶住弟弟（向華強舅舅）嫁畀爸爸，舅舅平日正常，但一飲酒就變「狂魔」，衝進廚房拿刀亂砍，當時連警察無能為力，家人不敢吭聲。

向華強深受折磨，回憶嗰段日子：「那個時候我聽見『舅舅』兩個字，廣東話就『舅父』，我心裡就害怕，都有那個童年陰影啊，那我在想，我受不了。」於是，向華強決定練武報仇，練咗4至5年，喺15歲時，舅舅追住向華強媽媽打，向華強唔想再忍呢種人，亦為咗保護媽媽，衝上前將舅舅按倒喺地連續毆打一分鐘：「將我這個幾年來的憤怒（發洩出來）砰！他就噴血啊，噴血出來，我看他整個人就像氣球一樣，倒在地上，那我整個人哇，那時候的那個愉快，那快感，大仇報了，就愉快的不得了。」向華強表示嗰次係第一次靠自己力量守護媽媽和婆婆，明白到咩係真男子漢，嗰一戰亦成功令舅舅從此收斂。

廣告 廣告

向華強與太太陳嵐於1992年創立中國星集團，並喺1994年出品電影《唐伯虎點秋香》，票房大收。隨著事業嘅成功，向華強於1996年收購星光娛樂並喺香港聯交所上市，為咗維持上市公司主席形象而逐漸淡出幕前演出，專注幕後。早前，網上流傳向華強與陳嵐傳出欠債一百億及破產消息，向華強隨後發布聲明否認傳聞，並將採取法律行動，保留一切法律追究之權利。

向華強小紅書

向華強小紅書

向華強小紅書

向華強小紅書

向華強小紅書

向華強小紅書

向華強小紅書

向華強小紅書

向華強小紅書

向華強小紅書

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！