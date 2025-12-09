向華強自爆為捧向佐虧了幾個億 嘆「驕傲輕敵」：上天給我的教訓

現年76歲的香港影壇大亨、中國星集團主席向華強，縱橫娛樂圈數十載，一手捧紅周潤發、李連杰、劉德華、周星馳等無數巨星，惟日前他在社交平台罕有剖白心聲，坦承自己演藝生涯中唯一的滑鐵盧，竟是發生在親生兒子向佐身上。向華強直言當年為兒子開戲是「最大敗筆」，群星拱照下「虧了幾個億」，因此深刻體會到何謂「上天給我的教訓」。

向華強為捧兒子而虧蝕了數億了，他坦言是很大的敗筆。（抖音＠龍五向生截圖）

向華強憶述，向佐當年從英國留學回來後表示想拍電影，他建議兒子走武打明星路線，原因是「比較值錢，不多嘛」。而且因為兒子是「星二代」，他也希望兒子吃點苦給人家看，免得被認為是「躺著讓爸媽硬捧」。向華強眼見兒子的確很努力地學習武術，5年來不斷苦練，似已漸成大器，認為時機已成熟，便斥資數億元為向佐開拍電影。向華強形容替兒子開戲是「我電影生涯中很大的那個敗筆，我虧了好幾個億啊」，他甚至一度不敢將虧損實數告知太太陳嵐。

向華強花錢卻捧不兒子，更令向佐因此背負「捧不起來的阿斗」之名。（抖音＠龍五向生截圖）

資料顯示，向華強的「中國星」集團於2014年宣布斥巨資開拍《封神傳奇》，由兒子向佐擔正做主角，請來一線藝人李連杰、梁家輝、古天樂、黃曉明及范冰冰等扶橋，務求群星拱照寶貝兒子。電影宣稱花掉5億元製作費，但上映後劣評如潮，被網民譏為「爛片」，衝着明星效應下獲得2.83億元票房，而在拆帳分成下，預料虧損超過4億元。

向華強為兒子開戲卻虧了幾個億，他一度不敢向太太陳嵐透露真實金額。（微博＠向太）

向華強直言事件令他深刻反省，將自己失敗原因歸咎於四個字──「驕傲輕敵」。他坦言當時有人提醒他，說捧向佐很難，市場並不接受這種方式。但他過於自信，自恃拍戲幾十年經驗豐富，加上人脈廣闊，認為沒有捧不紅的演員，結果現實狠狠地打了他一巴掌。面對同行的嘲諷，向華強感到前所未有的難受，他感嘆道：「開戲給他是我電影生涯中的敗筆！覺得這是上天給我的教訓。」

向佐在《封神傳奇》擔正演出，但電影劣評如潮，最終虧蝕4億元。

作為爸爸，向華強為兒子安排了「造星運動」以慘敗告終，向佐更因此背負「捧不起來的阿斗」之名，但這份經歷卻意外磨練了向佐的心性。向華強提到，曾有記者質問向佐：「你爸媽很有名，你老婆郭碧婷也有名，全家就你最沒名，你怎麼看？」當時向佐不卑不亢地回答：「我是最沒名，但我會努力！」向華強聽到兒子的回答即深感欣慰。

向佐曾被問及知名度不及太太郭碧婷，是全家最低知名度，他大方回應會繼續努力。（微博@向太）

如今向佐已41歲，正是爸爸向華強當年飾演經典角色「龍五」走紅的年紀。看著兒子在連番挫折後依然堅持在演藝圈打拼，並逐漸在綜藝與直播領域找到自己的定位，向華強的態度由當年的自責轉為肯定。他對兒子深情喊話：「經過痛苦，你的成長才是重生。」而他更把兒子視為自己的驕傲。