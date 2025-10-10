向華強與太太陳嵐發聲明及開記招澄清：無欠債百億、無破產 怒斥YouTuber造謠：生安白造！

近期網上不斷傳出向華強及其太太陳嵐（向太）欠債百億消息，更指向氏家遭某銀行追收貸款（call Loan），甚至向家有人要申請破產等謠言。向華強除了以個人名義今日（10月10日）在報章刊登「嚴正聲明」外，下午更與太太陳嵐一起開記者招待會，直斥有關謠言來自某YouTube頻道，是「生安白造」，絕非事實。

向華強與太太陳嵐一起開記者招待會，澄清從未欠債百億或破產，怒斥有通緝犯在網上平台生安白造亂說謠言。

對於網傳「向家欠債百億」的謠言，向華強表示，有關傳聞是來自某YouTube頻道，「佢講得好離譜，講到我哋呢，陣間又破產，又欠債一百億，又畀人call loan 一百億，呢啲真係離嗮譜，直程係生安白造」。

廣告 廣告

向華強與太太陳嵐一起開記者招待會，向太認為自己近期爆紅，故有通輯犯拿她這位愛國者來開刀。

在旁的向太聞言亦失笑，淡然地說，「話我喺大陸炒樓，輸百億……佢真係無……無底線。我後尾先check到，原來係香港政府嘅通緝犯嚟喎，係國安法通緝犯，即係叛國者」。對於為何成為造謠對象，向太稱：「可能我呢輪紅，人紅就是非多啦，攞我一個愛國者嚟開刀」。向太強調不容許這種事情發生，「我唔容許有啲咁衰嘅人，被通緝緊嘅人，唔想香港好，又唔想中國好，呢啲人嚟造謠，擺我嚟開刀，係嘛？」

網上近期不斷傳出向家欠債謠言，向太已多次澄清，向華強更發出嚴正清明，直斥絕無其事。

向華強聲明全文：