向華強一家突遭瘋傳破產！ 向太直播曬「價值上億鑽石」霸氣反擊：珠寶豪宅都在

9月下旬，「向家破產」的傳聞席捲社交平台，從向佐擔保債務到家族轉型直播，各種揣測引發熱議。9月28日，向佐和媽媽向太陳嵐相繼發聲，用資產與業績回應外界質疑。

向佐率先在微博發文：「做得好不好都有人說，但說話的人請有點底線。」雖未直接提及「破產」，卻暗指相關傳聞毫無根據，呼籲網友理性看待。同日晚間，向太在直播中更強硬回應，逐一駁斥外界疑慮。她直言「珠寶、豪宅都在」，並特別點出收藏的80.3克拉帕拉伊巴藍鑽（估值逾億元）、香港九龍塘十億元豪宅及北京高檔房產仍在名下，還透露家族企業持續僱用千餘名員工，「所謂經濟窘迫根本是笑話」。她更強調：「傳聞都是蹭流量，有實質證據就拿出來，我馬上提告！」

傳聞源頭可追溯至7月，當時向佐被曝替第三方擔保140萬港幣債務遭澳門美高梅起訴，但美高梅其後已證實債務結清，法律程序終止。至於向太密集直播（年銷破10億元）、向佐以女裝造型博流量等行為，被部分網友解讀為「缺錢訊號」，向太則解釋這是「時代變了」後的主動轉型。

實際上，向家核心資產並未受到動搖，不僅擁有多處億元級房產與高價珠寶，部分資產更透過信託隔離風險。新業務表現亦亮眼，郭碧婷母嬰品牌首月銷售額突破2000萬元，直播收益已補足旗下中國星集團影視業務縮水的缺口。

目前外界反應兩極，一方面有人肯定向家的「接地氣轉型」，另一方面仍有人對債務細節存疑。但可以確認的是，向家資產規模未縮水，商業重心已從傳統影視逐步轉向流量與電商變現。

