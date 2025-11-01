8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
向 NVIDIA 買貨，Samsung 宣布部署 5 萬顆 GPU 建構 AI 超級工廠
SK集團、現代汽車與 Naver Cloud 亦與 NVIDIA 合作，部署大量 GPU 成立 AI 設施。
要發展 AI 必需大量算力，故此需尋求晶片供應商合作，而 NVIDIA 目前當然是各大企業首選。近日於韓國舉行的 APEC 企業高峰會中，Samsung 宣布與 NVIDIA 合作建立 AI Megafactory，透過部署超過 5 萬顆 NVIDIA GPU，全面將 AI 導入至半導體、行動裝置與機械人的製造流程，同時亦利用 AI 加速次世代產品的開發與量產。
Samsung 與 NVIDIA 表示，Samsung 將建立的 AI 超級工廠由超過 5 萬顆 NVIDIA GPU 提供支援，將結合 Samsung 的半導體技術與 NVIDIA 平台，成為 AI 驅動製造的核心基礎設施。這 5 萬顆 GPU 成為 Samsung 數碼轉型的核心，令加速運算直接融入至晶片及其他製造流程中，而 Samsung 亦與 NVIDIA 聯同韓國電訊業界研發 AI-RAN（AI 無線接取網路） 技術。Samsung 今次建立 AI 超級工廠屬韓國政府推行計畫中的一部份，同時間 SK 集團、現代汽車與 Naver Cloud 亦與 NVIDIA 合作，各自部署大量 GPU 成立 AI 設施，令韓國總計將部署 26 萬顆 GPU，躍升成為全球 AI 運算前列區域。
