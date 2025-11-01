焦點

8歲以下須用兒童安全座椅　Uber、順風車受規管

Yahoo Tech HK

向 NVIDIA 買貨，Samsung 宣布部署 5 萬顆 GPU 建構 AI 超級工廠

SK集團、現代汽車與 Naver Cloud 亦與 NVIDIA 合作，部署大量 GPU 成立 AI 設施。

Martin Ma
Martin Ma
NVIDIA
NVIDIA

要發展 AI 必需大量算力，故此需尋求晶片供應商合作，而 NVIDIA 目前當然是各大企業首選。近日於韓國舉行的 APEC 企業高峰會中，Samsung 宣布與 NVIDIA 合作建立 AI Megafactory，透過部署超過 5 萬顆 NVIDIA GPU，全面將 AI 導入至半導體、行動裝置與機械人的製造流程，同時亦利用 AI 加速次世代產品的開發與量產。

Samsung 與 NVIDIA 表示，Samsung 將建立的 AI 超級工廠由超過 5 萬顆 NVIDIA GPU 提供支援，將結合 Samsung 的半導體技術與 NVIDIA 平台，成為 AI 驅動製造的核心基礎設施。這 5 萬顆 GPU 成為 Samsung 數碼轉型的核心，令加速運算直接融入至晶片及其他製造流程中，而 Samsung 亦與 NVIDIA 聯同韓國電訊業界研發 AI-RAN（AI 無線接取網路） 技術。Samsung 今次建立 AI 超級工廠屬韓國政府推行計畫中的一部份，同時間 SK 集團、現代汽車與 Naver Cloud 亦與 NVIDIA 合作，各自部署大量 GPU 成立 AI 設施，令韓國總計將部署 26 萬顆 GPU，躍升成為全球 AI 運算前列區域。

更多內容：

