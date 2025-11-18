四大飲食平台網購優惠碼大放送！
【君蘭麵包廠】批及撻類買4送2（即日起至23/11）
由即日起至11月23日每日中午12點 – 下午6點，到君蘭買批&撻，可享買4送2優惠！人氣之選包括法式布甸千層酥皮撻、精製葡撻及雞批，加多杯奶荼或者咖啡就係完美下午茶！
—
日期：即日起至2025/11/23 每日中午12點 – 下午6點
地點：君蘭麵包廠全線分店
＝＝＝＝＝＝＝
