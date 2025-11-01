【君蘭麵包廠】手工曲奇禮盒、酥餅禮盒買一送一（01/11-11/11）

由即日起至11月11號，到君蘭分店購買以下禮盒，即時可享買一送一優惠！

手工曲奇禮盒(零售價$108/盒)

開心果味：開心果味濃，獨特香甜。

XO醬海鮮及洋蔥味：XO醬經典特別，洋蔥味鹹香可口，絕對喺港式地道風味。

酥餅禮盒(零售價$128/盒)

蒜蓉海苔及原味合桃酥禮盒：將蒜香與海苔的鮮味融入酥餅，口感惹味又酥脆；同時配上原味酥餅，帶出陣陣堅果香氣

櫻花蝦口味及南乳酥餅禮盒：南乳的鹹香與酥餅的鬆脆完美融合，經典港式口味；將蒜香與海苔的鮮味融入酥餅，口感惹味又酥脆

日期：即日起至2025/11/11

地點：君蘭麵包廠全線分店

