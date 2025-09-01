否認從良秘婚 上原亞衣自爆被騙千萬靠乜回本

【on.cc東網專訊】日本前傳奇AV女優上原亞衣退役9年，近排動作多多。除了化身AI偶像唱歌外，又推出AI人偶《AITwins》。她日前來港宣傳，並接受本報專訪。

AI人偶跟足上原樣貌身材製作，過程相當辛苦。她透露花了3日3夜時間，分開手腳、胸部、下體等逐一倒模，她要擺出挺胸趷籮等甫士維持數小時，而除下矽膠時，不但拉傷她的汗毛，翌日更全身肌肉痛。因此，她希望粉絲能將人偶當作女友，跟她食飯、換衫、甚至中齊沖涼，好好愛錫她。

她於2016年退出AV界後，曾傳出秘密結婚生仔，她受訪期間趁機否認：「假的，我沒有結婚。」她透露自18歲出道後十分忙碌，感覺失去青春，所以退役後她去旅行又學炒股投資，過得相當充實，也沒有考慮結婚。她希望另一半可靠及溫柔，她大讚香港男士體貼有風度，雖然沒有談過異地戀，但她不介意Long D，日後也想在香港舉行粉絲見面會。

她早前於日本電視節目透露，自22歲起曾多次慘遭投資詐騙，金額高達4000萬日圓（約211萬港元）。她表示：「當時因為太忙沒有報案，幾年後找律師幫忙，但對方已失蹤，只好當交學費。」不過，她退役後學炒股又買虛擬貨幣，又經營美容生意，自爆已經將被騙的錢全部賺回來，果然是叻女！

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】