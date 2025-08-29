含淚比心暖送百杯奶茶 Angelababy解封復出

▲Angelababy在歷經「瘋馬秀風波」後解禁，近日首次公開與粉絲見面，她在現場強忍淚水比心互動，並在活動後暖心送上近百杯奶茶「逆應援」回饋守候支持，象徵她復出演藝圈的重要一步。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國女星Angelababy（楊穎）因2023年觀賞BLACKPINK成員LISA的瘋馬秀，遭到中國當局封殺，演藝事業陷入近2年低潮，直到今年初才逐步解封復出，她27日首度出席品牌大型活動，現場與粉絲久違重逢的畫面曝光，只見她眼眶含淚仍努力維持笑容，場面相當動人。此外Angelababy還自費準備上百杯奶茶「逆應援」粉絲，展現超寵粉的個性。

▲Angelababy在活動中與粉絲互動。（圖／翻攝自微博）

與粉絲互動真情流露 暖心送奶茶回饋支持

活動中，Angelababy特意繞場一周，確保每個角落的粉絲都能與她互動，當聽到有人高喊「我愛你」時，她立刻比心回應，眼眶瞬間泛紅，雖然情緒激動，她仍不忘細心調整坐姿避免遮擋觀眾，展現對粉絲滿滿的貼心。

活動尾聲，Angelababy與粉絲依依惜別，強忍淚水揮手告別，她得知不少粉絲從清晨開始排隊守候後，還自掏腰包訂購近百杯奶茶分送現場，這份貼心之舉立刻掀起熱議，不少粉絲直呼：「她真的很溫柔！」

▲Angelababy解禁後第一次出席大型品牌活動跟粉絲見面，情緒十分激動。（圖／翻攝自微博）

重啟演藝新篇章 甩瘋馬秀陰影

Angelababy這場公開亮相，不僅是她解封後的首度與粉絲面對面，也象徵著她演藝事業的重啟，在歷經消失近2年的沉寂，到如今成功復出演藝圈，Angelababy用行動甩過往瘋馬秀的影響與陰影，重新獲得粉絲們的掌聲與支持。

資料來源：Angelababy微博

