含200毫克咖啡因的草莓風味能量飲料「CELSIUS ENERGY DRINK SPARKLING GALAXY VIBE」評測！

迎接正月，慶祝新年伊始的氛圍讓歲末年初期間格外舒適。

總是不小心吃太多年菜，或是當個睡覺族度過新年…正月假期總是會變得懶散呢。

這次就由那位即將迎來生日的男人(@MTNRFG)，來評測非常適合這種容易運動不足的正月假期的能量飲料「CELSIUS ENERGY DRINK SPARKLING GALAXY VIBE」。

CELSIUS ENERGY DRINK SPARKLING GALAXY VIBE 評測

以椰子樹插圖為特色的包裝

印有巨大「GALAXY」字樣與椰子樹插圖，世界觀獨特的包裝。

是從拿到手上的瞬間就能讓人感受到宇宙的能量飲料。

究竟會是什麼味道呢…？

檢查營養成分標示！

營養成分標示

每罐12fl oz(355ml)…

總脂肪: 0mg

鈉: 5mg

總碳水化合物: 0mg

蛋白質: 0mg

鈣: 50mg

維生素C: 60mg

核黃素: 1.7mg

菸鹼酸: 20mg

維生素B6: 2mg

維生素B12: 6μg

生物素: 300μg

泛酸: 10mg

鉻: 50μg

咖啡因類: 200mg

…就是這樣！

每罐咖啡因含量為破格的200mg，飲用請謹慎規劃。

與運動超合拍！

包裝上有「ACCELERATES METABOLISM」、「BURNS BODY FAT」的標示。

據說提升運動效率是CELSIUS系列的特色。

促進新陳代謝和燃燒脂肪的功效真是太棒了！

開啟 CELSIUS ENERGY DRINK SPARKLING GALAXY VIBE！

即將開罐！

終於要開啟「CELSIUS ENERGY DRINK SPARKLING GALAXY VIBE」了。

具特色的黑色上蓋

有注入口的上蓋是讓人聯想到銀河宇宙的純黑設計。

即將倒出的宇宙之味究竟如何…。

鮮豔的能量飲料色

倒入玻璃杯後立刻散發出華麗的草莓香氣。

正如「SPARKLING STRAWBERRY WATERMELON EDITION」所述，草莓的存在感非常鮮明。

在保有紮實能量飲料感的同時，草莓酸甜的香氣竄過鼻腔，這種讓人上癮的感覺很享受。

因草莓而想起了什麼的藤井四段

藤井四段「正在盡情享受草莓香氣時，想起我的生日（1月5日）快到了。馬上就31歲了，不能這樣下去啊…」

回到現實的藤井四段。

邁入31歲的2026年，究竟會是發生什麼事的一年呢？

讓我們喝了「CELSIUS ENERGY DRINK SPARKLING GALAXY VIBE」也不要忘記運動，度過健康的一年吧！