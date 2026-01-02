宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
含200毫克咖啡因的草莓風味能量飲料「CELSIUS ENERGY DRINK SPARKLING GALAXY VIBE」評測！
迎接正月，慶祝新年伊始的氛圍讓歲末年初期間格外舒適。
總是不小心吃太多年菜，或是當個睡覺族度過新年…正月假期總是會變得懶散呢。
這次就由那位即將迎來生日的男人(@MTNRFG)，來評測非常適合這種容易運動不足的正月假期的能量飲料「CELSIUS ENERGY DRINK SPARKLING GALAXY VIBE」。
CELSIUS ENERGY DRINK SPARKLING GALAXY VIBE 評測
印有巨大「GALAXY」字樣與椰子樹插圖，世界觀獨特的包裝。
是從拿到手上的瞬間就能讓人感受到宇宙的能量飲料。
究竟會是什麼味道呢…？
檢查營養成分標示！
檢查營養成分標示！
每罐12fl oz(355ml)…
總脂肪: 0mg
鈉: 5mg
總碳水化合物: 0mg
蛋白質: 0mg
鈣: 50mg
維生素C: 60mg
核黃素: 1.7mg
菸鹼酸: 20mg
維生素B6: 2mg
維生素B12: 6μg
生物素: 300μg
泛酸: 10mg
鉻: 50μg
咖啡因類: 200mg
…就是這樣！
每罐咖啡因含量為破格的200mg，飲用請謹慎規劃。
包裝上有「ACCELERATES METABOLISM」、「BURNS BODY FAT」的標示。
據說提升運動效率是CELSIUS系列的特色。
促進新陳代謝和燃燒脂肪的功效真是太棒了！
開啟 CELSIUS ENERGY DRINK SPARKLING GALAXY VIBE！
終於要開啟「CELSIUS ENERGY DRINK SPARKLING GALAXY VIBE」了。
有注入口的上蓋是讓人聯想到銀河宇宙的純黑設計。
即將倒出的宇宙之味究竟如何…。
倒入玻璃杯後立刻散發出華麗的草莓香氣。
正如「SPARKLING STRAWBERRY WATERMELON EDITION」所述，草莓的存在感非常鮮明。
在保有紮實能量飲料感的同時，草莓酸甜的香氣竄過鼻腔，這種讓人上癮的感覺很享受。
藤井四段「正在盡情享受草莓香氣時，想起我的生日（1月5日）快到了。馬上就31歲了，不能這樣下去啊…」
回到現實的藤井四段。
邁入31歲的2026年，究竟會是發生什麼事的一年呢？
讓我們喝了「CELSIUS ENERGY DRINK SPARKLING GALAXY VIBE」也不要忘記運動，度過健康的一年吧！
其他人也在看
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 13 小時前
爆一爆｜恒生私有化函件露家醜 滙豐手起刀落執爛攤（Louise）
正所謂風水佬呃你十年八年，2015年滙豐（0005.HK）股價頹咗好幾年冇起色，卒之在中環總行「棟」支「風水米」鎮住，經歷十年光景，滙豐股價今年瞓醒了，足足升咗60%，股民皆大歡喜。在商業房地產（CRE）貸款瀨到一褲都係的恒生（0011Hk），股東亦有運行透過私有化套現甩身。Yahoo財經專欄 ・ 20 小時前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 17 小時前
太太57歲喜得麟兒 古巨基曾摸頂入市後轉趨保守 西半山3000呎豪宅以租代買
古巨基公布再做爸爸，57歲太太誕下麟兒。回顧其多年物業投資經歷，曾於樓市高位入市蝕讓後轉趨保守，自住西半山3000呎豪宅以租代買，以穩健為先。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
【惠康】買4支牙膏 即送總值$246禮品（即日起至08/01）
由即日起至1月8日，到惠康買4支舒適達精選牙膏100克單支裝，即送你總值$246豐富禮品！YAHOO著數 ・ 46 分鐘前
李日朗與家人相繼罹癌 獨自入院感孤立無援：獨自硬扛的時候，有多難
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》令人關注，及後與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式發展，不過發展平平。2010年與唱片公司完約後，選擇北上內地發展。近年佢淡出娛樂圈，任職國際塑顏術教師，擁有自己嘅店舖，親自為顧客進行小顏術之外，亦有收徒弟。較早前佢拍片正式宣布退出娛樂圈，依然活躍於社交平台嘅佢，不時拍片與網民互動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滙豐調查：港人平均39歲由百萬富翁晉身千萬富翁
滙豐發表「滙豐富裕人士年度報告」顯示，香港百萬富翁通常在39歲前晉身為千萬富翁，平均僅需約八年便能將資產由100萬元提升至1,000萬元。值得留意的是，受訪者中每13人即有一人持有至少1,000萬元流動資產，突顯香港高端客戶群的財富實力。AASTOCKS ・ 1 小時前
匯豐調查：中產流動資產門檻升至835萬 退休目標被動收入每月4.9萬
最新「匯豐富裕人士年度報告」顯示香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，平均僅需約8年便能將資產由100萬港元提升至1000萬港元。值得留意的是,受訪者中每13人即有1人持有至少1000萬港元流動資產,突顯香港高端客戶群的財富實力。infocast ・ 1 小時前
袁嘉敏暴乳真空襲內地騷 自爆遇超噁心經歷
【on.cc東網專訊】性感女星袁嘉敏於2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過去年（2025年）2月，她宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。回流後生活艱難，她近日更不斷返內地接夜場騷，又要靠在付費平台賣相東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
【麥當勞】$10九件麥樂雞/兩個菠蘿批或香芋批、$20四件脆香雞翼配中汽水
麥當勞App由1月2日起一連7日將帶來麥麥心意賞美食優惠，更推出全年無休超值價$39辣辣麥炸雞或蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐，兩款套餐勁減超過$10！另外，熱香餅（3件）配飲品亦會由1月2日起再度於「醒晨超值選」登場。YAHOO著數 ・ 1 小時前
誤指白頭鷹遭風力發電機害死 川普貼以色列照片遭打臉
（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普（Donald Trump）年終在社群媒體發文，將一項他長期以來的心頭大患——風力發電機，歸咎於「殺害美國象徵性鳥類白頭海鵰」。法新社查閱該貼文，川普在一張聚焦於風力發電機下方岩地上一隻大鳥的放大照片下寫道：「風車正在殺死我們所有美麗的白頭海鵰！」法新社 ・ 17 小時前
觀濱少女被掌摑飛踢疑遭暴力欺凌 近百青年圍觀兼拍片起哄 (多圖)
除夕夜不少市民相約三五知己外出慶祝，喜迎新一年來臨。近年成為「Gen Z聖地」、俗稱為「觀濱」的觀塘海濱公園，甫踏入2026年便上演懷疑少女暴力欺凌另一少女的場面。網上流傳多條影片，顯示一名身穿露肩白色毛衣和短裙的少女，眾目睽睽下以粗口怒罵、掌摑和飛踢另一名同樣穿白色衣服和短裙的少女。圍觀者除在掌摑一刻起哄，亦紛紛取起am730 ・ 17 小時前
【萬寧】週五購物攻略（只限02/01）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送滴露多功能清潔噴劑；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選身體及唇部護理產品、精選護膚產品買2件75折；精選面膜及眼膜產品買2送1；精選幸福傷風感冒產品2件85折；任何L‘ORÉAL PARIS女士護膚產品買滿$399送活力緊緻水光瓶保濕精華30毫升！YAHOO著數 ・ 1 小時前
拆解藥房龍豐靠借貸擴張隱憂 招股書披露欠銀行7.5億 3年流動淨負債
本港藥妝零售商龍豐集團早前申請在港上市，據其初步招股文件顯示，過去3年受疫情及通關後消費模式轉變的夾擊下，龍豐仍選擇逆市大舉擴張，分店由2022年的14間，倍增至29間，帶動期內收入複合年增長率高達50%。惟龍豐高增長背後卻是靠銀行貸款，甚至銀行透支（overdrafts）來推動，每年被歸類為流動負債的貸款額逾7億元，手頭現金卻只有數千萬元，故公司已連續3年錄得流動淨負債，負債比率更達3、4位數，對上市連鎖零售商而言非常罕見。信報財經新聞 ・ 8 小時前
美國迪士尼特技表演失誤 180 公斤仿真巨石失控滾向觀眾 員工挺身而出阻擋受傷︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國佛羅里達州迪士尼一名員工，在現場表演期間為阻止一個重約 180 公斤的仿真巨石道具滾向觀眾，意外受傷。迪士尼其後證實，涉事員工正在康復中。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
胡國威專欄｜未住過新單位 竟然奇臭無比？
「廚房湧出一股刺鼻的惡臭，其臭無比，令人必須掩鼻。」這是一位驗樓師在一次外出驗樓時，與我分享的真實對話。Yahoo 地產 ・ 1 天前
【Big 6半季評級】「兵」鋒正盛
【Now Sports】元旦日賽後，英超剛好完成19輪半季賽序。阿仙奴「兵」鋒所向難以抵擋，大有扭轉近年「亞軍奴」之勢，Big 6中以熱刺最令人失望，暫時位列積分榜「下半版」。阿仙奴開季至今，阿仙奴僅曾不敵衛冕的利物浦及一度強勢的阿士東維拉，長期高踞榜首之餘，尚有餘力在歐聯也位列榜首，及至英格蘭聯賽盃也殺入4強。考慮到該隊傷「兵」甚眾，難得領隊阿迪達依然用「兵」得宜。連最近復出的加比爾捷西斯都已重拾射門鞋，只要下半季維持水準，阿仙奴本季該不致再無錦標落袋吧？本季半季排名：1去季最終排名：2表現評級：A曼城去季失利的曼城本季仍曾呈現頹勢，但直到元旦日與新特蘭言和之前，曾錄得8連勝走勢，確認位居爭標行列。在挪威射手賀蘭早前予取予攜下，球隊正以43球位列英超進攻王，只要減少像早前對富咸贏5:4所出現的後防漏洞，就會是阿仙奴的爭冠大敵。本季半季排名：2去季最終排名：3表現評級：B利物浦衛冕的紅軍開季先來4連勝，然後從高峰急遽節節敗陣，其中在11月連續對曼城、諾定咸森林及歐聯對燕豪芬都輸3球，令人慘不忍睹，當時甚至傳出領隊史洛帥位不穩。不過球隊顯然止住跌勢，即使上月發生沙拿風波，至少目前位列第4now.com 體育 ・ 3 小時前
英國強制中資半導體企業建廣資產出售FTDI逾八成股權 知情人士：預計損失重大
中國半導體海外投資遭遇新一輪打擊。繼荷蘭安世半導體事件後，英國政府以國家安全為由，強制要求中國投資機構建廣資產出售其所持有的全球 USB 橋接晶片龍頭 FTDI(飛特帝亞)80.2% 股權，這場歷時三年的跨國併購以「強制剝離」告終，凸顯地緣政治對科技產業的深度干預。 2021鉅亨網 ・ 2 天前
東岸板道｜東段玻璃觀景台須穿鞋套行走ㅤ發展局：保公眾安全ㅤ物料每平方米1.4萬元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】北角東岸板道（東段）部分近日開放，惟其中一段長約20米的「水空之鏡」玻璃觀景台設計及參觀安排卻引起公眾討論。該處要求所有進入的市民必須先穿上鞋套，記者周二（30日）到現場視察，穿脫鞋套的時間比在玻璃觀景台步行時間長。有居於新界特意過海參觀的市民批評「整啲咁嘅嘢唔湯唔水吸引到啲咩人呀？」，亦有市民認為製作鞋套予市民穿著步行20米浪費資源。Yahoo新聞 ・ 2 天前