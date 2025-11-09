吳亦凡入獄4年傳3度獄中身亡 官方仍未證實

吳亦凡傳獄中絕食身亡。

男團EXO前成員的中國歌手吳亦凡2021年在中國涉性侵網紅及偶像等女性，2022年11月被控強姦罪成，判入獄13年，並加驅逐出境，近日竟傳他疑在獄中絕食身亡。吳亦凡至今入獄4年，自從今年初傳出死訊後，大量微博帳號發布「吳亦凡去世」的貼文。網民指最近已是第3次傳出吳亦凡身亡的消息。

亦有網民指，根據中國司法程序，在囚人士如發生重大事故，必須由監獄或司法機關通報，但目前仍未有官方披露消息。本月6日是吳亦凡的35歲生日，有詐騙集團趁機發送短訊「恭喜您中選吳亦凡獄中視頻通話簽售會視頻名額」來詐騙網民。



