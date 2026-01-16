吳佩慈「奶奶」崔麗杰塞班島被美國移民執法部門拘捕 同男友紀曉波多年未婚育有4子女

去年美國總統特朗普上任後，美國移民及海關執法局（ICE）人員不時採取拘捕行動，有報導指台灣女星吳佩慈男友紀曉波嘅媽媽崔麗杰喺美國屬地塞班島遭ICE人員涉嫌違反移民法拘捕，目前正在當地監獄被關押，案件將設聽證會，但未知幾時舉行。

ICE刊登咗一名姓名譯音同崔麗杰相同嘅亞裔女子被捕照

吳佩慈早前罕有現身，為張新悅慶祝生日

綜合報導指，崔麗杰同紀曉波兩母子於2014年喺塞班島投得唯一一個賭場牌照，並投資20億美元興建綜合娛樂設施，但因新冠疫情而被迫關門，公司更在2024年申請破產保護。有人嘅投資者簽證懷疑因此失效，但仍然喺塞班島居住。

吳佩慈同紀曉波雖然未有結婚，但二人育有4個仔女，今次「奶奶」崔麗杰有事，相信吳佩慈都有排頭痕。

現年46歲嘅吳佩慈，高中時就讀台灣著名嘅華岡藝校，因此同大小S姊妹等人做同學。後來出道時被標榜為「九頭身美女」，更曾經同李心潔、徐懷鈺及陳綺貞喺香港以「少女標本」名稱宣傳。吳佩慈喺娛圈作品唔算多，香港人最記得嘅可能係佢喺《獨家試愛》演介入方力申同鄧麗欣嘅小三Josephine。2014年吳佩慈被揭戀上內地百億富商男友紀曉波，並於未結婚嘅情況下為對方誕下兩子兩女，有傳其身家飆漲至台幣232億。吳佩慈為愛淡出演藝圈專心照顧小朋友，定居香港嘅佢不時於社交平台大曬貴婦生活，直至男友紀曉波爆出財務困難，同時被爆出旗下集團非法牟利之後，吳佩慈生活亦變得低調，極少更新社交平台。前年吳佩慈罕有現身好友張新悅生日聚會，令其近況曝光。

