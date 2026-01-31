吳保錡＠ERROR被足球會割席暗寸「名氣大唔過尊重」 本尊回應承認「態度有啲差」兼道歉

《全民造星VI》

男團ERROR成員吳保錡近年不時引爆「公關災難」，去年大年初一post出同阿叻陳百祥嘅合照，惹來大量負評。雖然保錡翌日刪去與阿叻的合照，並且立即發文回應，但就話早就估計到外界有咁大反應，簡直火上加油，結果要再發帖文正式道歉。之後保錡已經甚少露面，直到月初《全民造星VI》決賽，保錡同隊友阿Dee（何啟華）負責訪問評判，期間保錡以「有限公司」嘅英文向孝淵發問”What do you think they…eh…sing OK or dance OK?”，之後又問孝淵佢同阿Dee邊個靚仔啲。雖然現場觀眾反應唔錯，但亦有網民認為保錡表現失禮。

網民發現保錡身穿阿叻組建的香港精裝明星足球隊波衫，而且阿叻穿拖鞋，故相信保錡登門向阿叻拜年。(ig@k_p0k1)

估唔到未夠一個月，吳保錡又捲入話題之中。名為「全民足球體育會」嘅團體，喺threads上面發文，暗示與保錡分道揚鑣，「多謝他影響哂每一位隊友的情緒，多謝吳保錡同球會所有人並肩作戰，球會衷心祝願他在新的環境、新的球會能大展鴻圖！」。帖文以相當有骨嘅措詞「讚揚」保錡， 「全民足球體育會狹窄的球會，裝不下他廣闊的視野！他的性格同技術遠遠超越全民足球體育會所有人！（名氣大唔過尊重）一視同仁！他竟然會踏在平凡的球會浪費他，他的名氣就像一顆閃耀的鑽石鑲嵌在一枚生鏽的鐵環上，他嘅名氣就像一件大左好幾碼嘅外套，全民球會穿上去，顯得沈重又滑稽！所以全民足球體育會浪費左呢個人，希望各界可以幫助他完成足球呢個使命！加油」。

吳保錡之後一度發帖文回應，指「首先離開球會是本人決定，已於年頭口頭上已通知管理層說明不再出席任何比賽。第二離開原因，是跟管理層的管理方法和發展方向存在分歧。本人強烈譴責，歪曲事實顛倒是非」。但後來該帖文於保錡社交帳戶消失。保錡今朝出席活動時回應，承認因為工作而多次缺席練波同比賽，而且態度有啲差，並為此道歉。保錡又自詡「做運動太認真太投入，屎波嘅人態度會認真啲」，但係冇回應究竟係邊一方提出退隊。至於會唔會影響日後參加足球比賽，剛過生日嘅保錡話「本來35歲都諗住退役」。

不時上載運動照嘅保錡2年前發文，宣布加入一隊足總丙組球隊，成為半職業球員，即使年過30嘅保錡踢職業足球賽事算係年紀偏大，但當時佢自言「年紀不是問題，只要堅持一定會做」、「一開始會有好多挫折同失敗，但一直堅持落去，真係做到自己腦海入面嘅事」。

