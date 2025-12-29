吳千語成「帶貨女王」 百億老公施伯雄坐經濟艙惹質疑 親揭原因：資本增值

吳千語（Karena）與「百億富三代」施伯雄（Brian）於2023年12月結婚，榮升「百億新抱」。吳千語婚後並未有放棄工作，近日除咗有電影《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》於愛奇藝播映，更加入直播帶貨行列，第二次直播成交額突破1.5億人民幣（約1.65億港元），一躍成為新一代「帶貨女王」。然而，吳千語老公施伯雄亦相當支持老婆，專程現身為吳千語打氣，更在前往現場嘅航班上就已打開直播收看，不過被眼利網民發現佢竟然坐經濟艙，惹來熱列討論。

施伯雄於社交平台分享以「誰在飛機上看千千直播」為題嘅影片，從片中所見，施伯雄坐喺經濟客位上觀看老婆吳千語嘅直播，面前亦擺放一份經濟客位飛機餐，唔少網民感震驚：「居然坐的是經濟艙。」對此，施伯雄親自回應，態度相當幽默且理性：「我想評論一下飛商務V經濟艙的個人看法，我每次坐兩小時航班選擇經濟艙省下的約500多美元，可以用來投資，（我去年飛了超過30萬公里，假如60%是短途飛行公里，你們可以算飛經濟艙剩下積累去投資的錢多少）。以7%的年回報率計算，這正是資本增值的方式。」唔少網民驚訝呢位「百億富豪」竟如此樸實，仲認為施伯雄回應相當得體。

事實上，施伯雄出身顯赫。佢係實業巨頭施子清嘅孫兒。爺爺施子清白手起家創辦恒通資源，活躍於香港政商界，地位舉足輕重。施伯雄畢業於美國喬治華盛頓大學，擁有國際關係及經濟學學位，畢業後曾在多家初創企業工作，2015年加入Deliveroo出任銷售主管，負責籌備公司香港工程及推動商業合作；2017年轉投Carousell擔任香港區總經理；2019年再入金融科技界，加入英國支付平台Checkout.com擔任高級副總裁，負責亞太區業務。2021年公司於上海設立辦事處，由佢領軍帶隊進軍內地，短短六年間已晉升為亞太區總經理，可謂新一代精英代表。

施伯雄小紅書

施伯雄小紅書

施伯雄小紅書

施伯雄小紅書

施伯雄小紅書

施伯雄小紅書

施伯雄小紅書

《驅魔龍族馬小玲》預告截圖

吳千語

吳千語

