吳千語與施伯雄爺爺施子清握手 打破曾因公屋出身不被認可傳聞

吳千語

吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，去年8月喺意大利補辦浪漫婚禮，榮升百億新抱。近日施伯雄喺社交網站上載一段影片，片中吳千語獲爺爺施子清緊握一隻手，場面溫馨之餘，亦證明爺爺對孫新抱好滿意。

近日施伯雄喺社交網站上載段以「爺爺看到施伯雄沒表情！」為題嘅影片，並留言：「爺爺看到施伯雄沒表情！每一次回香港都先見爺爺，經常是沒通知下surprise他！恭喜爺爺今年90歲在香港圖書館舉辦了書法展，後續在北京也會舉辦，希望多多支持。出差去了迪拜、巴黎和威尼斯，也恭喜Taylormade x Phantaci 的服装系列，質量很好。最後很開心最近認識了我小時候最喜歡的電影《笑林小子》的小龍 ，打球很好，人品更好！」喺影片中，施伯雄首先同爺爺自拍，之後就分享吳千語獲爺爺施子清緊握一隻手，期間爺爺笑容滿面。另外，施伯雄亦有曝光家中聚會片段，吳千語喺聚會中攬住小朋友，與家族成員關係要好。

廣告 廣告

施伯雄爺爺施子清除咗係全國政協委員之外，仲係香港企業家及香港政商界福建幫三大元老之一，而施伯雄爸爸施榮怡係長子。吳千語喺初出道對外一直隱瞞家庭背景，並曾經指爸爸有澳洲血統，並喺澳洲開餐館，仲話自己喺小學時期與澳洲留學，直至中學先返香港讀中學。但之後佢被踢爆喺杭州出世，嚟香港後喺沙田沙角邨長大，而爸爸就係喺沙田大圍斬任職燒味師傅。施伯雄曾於內地戀愛真人騷《愛情修學旅行》大爆當年被媒體踢爆戀情時，戀情不被爸爸認可：「我記得很清楚第一次被媒體在寫我們的時候，我爸當時就發了一個信息給我，他只是發了那個雜誌的封面，他一句話也沒有說，這個就是他表態不滿意。他就覺得為什麼我們家族的名字要出現在一個娛樂版的一個報道裏面，這個是他去表達他不滿意的做法。」續透露吳千語過時過節都十分識做，送禮予家人，最終爸爸被打動：「中秋節的時候，她肯定會跟我的家人，有爺爺、爸爸、二叔、三叔、四叔、我姐姐，每一個家庭也會送一份月餅，或者是新年的時候，蘿蔔糕、年糕也會每一個家庭送一份，因為她覺得當時是我的女朋友，我送禮物給你的家人是代表我的一個尊重。」

施伯雄小紅書影片截圖

施伯雄小紅書影片截圖

施伯雄小紅書影片截圖

施伯雄小紅書影片截圖

吳千語

吳千語

吳千語

吳千語

吳千語

吳千語

吳千語

吳千語

吳千語

吳千語

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！