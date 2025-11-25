吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳

前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。

照片流出後，有網民留言表示：「希望她自强，闖出自己的一片天地。」、「其實每次看到她，我都挺心疼的。」、「加油！有目標便可以繼續發光發熱。」但亦有人對照片是否近期表示質疑，至今未有人證實消息的真偽。事實上，網絡上不時會流出吳卓林被捕獲的照片，

吳綺莉與卓林關係成熱話。

吳卓林與另一半去向成謎。

吳卓林曾被捕在加拿大到食物銀行。