張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。
照片流出後，有網民留言表示：「希望她自强，闖出自己的一片天地。」、「其實每次看到她，我都挺心疼的。」、「加油！有目標便可以繼續發光發熱。」但亦有人對照片是否近期表示質疑，至今未有人證實消息的真偽。事實上，網絡上不時會流出吳卓林被捕獲的照片，
193被爆暗撻同門Candy 10個月 本尊親自拆彈
【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所過夜度春宵。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo
銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶。Yahoo Food ・ 8 小時前
陳康堤唱live被批評唔夠氣聽到好辛苦 叱咤頒獎禮有機問鼎女新人王
陳奕迅愛女陳康堤今年出道，爸爸唱功了得難免令Constance備受注目。近期康堤同所屬嘅華納一班歌手不時參與校園show，有網民分享咗康堤現場演繹新歌《一律建議分手》嘅片段，但就被批評「唔夠氣」、「聽得好辛苦」。當日康堤將露腰裝示人，同樣躺著也中槍，網民笑指著到好似有肚腩仔咁。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
跨境家庭北區搵樓感樓市復甦 兩原因不住深圳： 關口樓價貴、通勤辛苦
近日一對90後跨境家庭夫婦上傳影片分享在北區搵樓的經歷，直言「太難了，上水真的沒有筍盤了嗎？」有網友留言質疑買上水不如住深圳，而妻子陳女士亦留言解釋為何不選擇住深圳，引發其他網友共鳴。28Hse.com ・ 5 小時前
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
太興集團｜太興集團創辦人陳永安辭世 兒子陳家強接任公司主席 西灣河燒味店起家成上市公司
著名連鎖餐飲企業上市公司太興集團（6811）宣佈，其創辦人及控股股東兼董事會主席陳永安周一（24日）辭世，享年...BossMind ・ 4 小時前
36歲日籍東京迪士尼維修員 涉訪港迪士尼期間偷拍女子 准保釋候訊、不得離港
36 歲日籍東京迪士尼機械維修員，被指於上周六（22 日）到訪香港迪士尼時，以全景相機，從衣服下方偷拍一名女子私密部位，被控一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。案件周一（24 日）在西九龍裁判法院首提堂。法庭線 ・ 1 天前
謝天華登台唱《愛很簡單》離奇自摸扭籮 網民笑諗起「娃娃舜」｜有片
58歲嘅謝天華近年食住「大灣仔」嘅勢頭，北上搵銀撈得風生水起。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
孫藝珍青龍獎封后，「孫仙戰衣」竟來自小眾品牌？準新娘趕緊筆記這個上海品牌晚裝
第46屆青龍獎紅毯上最閃的不止女星身上的珠寶，還有玄彬與孫藝珍這對神仙眷侶！兩人不僅憑著《哈爾濱》與《徵人啟弒》齊封影帝影后，在紅毯上更是甜度破表，恩愛互動像從韓劇裡走出來般浪漫！讓人驚喜的是，孫藝珍這身絕美戰袍居然並非頂奢大牌，而是來自上海的小眾婚紗品牌WINK Atelier！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
56歲唐文龍擁健碩身形 網民錯焦點被指撞樣羅莽 髮線後移歲月催人老
唐文龍當年以歌手身份出道，縱然於台灣出咗3張國語碟，但回港後拍好唱片封套，宣傳團隊突辭職，令唱片草草了事推出，並無正式宣傳，歌手之路發展平平。1999年，唐文龍簽約TVB，演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》等劇集。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年回歸香港熒幕，參與《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》等劇集，更與麥長青、黃智賢、李思捷組成男團「Hey Brother」。唐文龍做好身材管理，不時分享健身心得，被指保養得宜；不過，近日有網民喺廣州塔餐廳野生捕獲唐文龍，唐文龍髮線後移惹熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
黃澤鋒陳麗麗為細女辦百日宴 唔怕有經濟壓力「我就一個禮拜做七日架喇」
58歲嘅黃澤鋒太太陳麗麗今年8月誕下細女「小貴妃」（黃熙喬），一家人尋日喺酒樓為BB女舉行百日宴，多位圈中人都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 5 小時前