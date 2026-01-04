吳卓林罕談生父成龍疑破冰 傳獲經濟援助為電影設計海報

吳綺莉的私生女吳卓林，曾公開指影星成龍是她的親生父親。吳綺莉多年來母兼父職養大女兒。惟近年母女關係惡化，吳卓林離家出走並與同性伴侶搬出同居兼結婚，但卻又被發現在垃圾站拾荒和排隊領免費食物，經濟狀況令人憂心。吳綺莉雖曾欲經濟上協助女兒，但吳卓林堅拒回港探母，關係陷入僵局。

吳綺莉獨力艱大吳卓林。

近日吳卓林開直播時罕有開腔談及生父成龍，兩人關係疑似已破冰。早前，有傳成龍去年透過中間人多次為吳卓林提供經濟援助，包括為她在加拿大繳付房租，以及資助吳卓林發展設計事業，甚至有傳成龍曾邀請吳卓林參與其新片的海報設計競標。

廣告 廣告

今日有消息指，吳卓林在最近一次直播中，被網民問到與成龍有沒有和解時？吳卓林表示：「他最近經常看我做的海報」，這個回覆似乎引證了外界傳聞，亦被外界解讀為父女關係已正式破冰。網民再問她是否已經原諒父親？吳卓林則沒有正面作出回應。據知，成龍團隊去年曾主動聯絡吳卓林的工作室，將一部電影的北美宣傳設計工作交由她負責，吳卓林亦堅持按市場價收費，雙方亦依足規定簽訂合同。直播時網民有問到吳卓林的收入，她亦表示：「夠付房租，還能存下買顏料」。

有傳成龍經濟援助吳卓林。

吳卓林與女兒係關係陷僵局。

吳卓琳罕談生父成龍。