吳卓羲又衝動！受訪爆粗「佢X知」 2年前拍綜藝大讚同行「好x勁」節目冇刪剪

早前有網民喺澳門發現「牛雜檔吳卓羲」，該位檔主無論有冇帶口罩都同吳卓羲十分似樣。尋日吳卓羲出席活動受訪，被記者問及此事時，開玩笑話一定唔係佢，因為佢本人係唔食牛。卓羲都話對方好似自己，因為連佢阿姨都打電話問佢「係咪拍緊戲」，吳卓羲隨後答「我都費事睬佢（阿姨），佢X知唔係我啦」，係，個X係粗口。記者聽到即刻覆述吳卓羲嗰句「X知？」，卓羲氣定神閒咁話「實知呀！實呀！……你係唔係好傳媒嚟架？」。唔止現場記者，網民聽完都笑得好開心。

廣告 廣告

吳卓羲

今次唔係吳卓羲第一次「衝口而出」。話說2年前嘅內地綜藝《大灣仔的夜 第2季》其中一集入面，吳卓羲同謝天華坐車，一齊聽住信樂團嘅《死了都要愛》，一聽主音蘇見信（阿信）超高key演繹吳卓羲即刻有反應，用廣東話同謝天華討論阿信嘅音階，話「佢唱High A架喎」，謝天華就回應「咁高key架？」。吳卓羲搵到知音人，即刻大讚阿信「佢好x勁架佢」，Laughing哥聽到即刻呆咗。最好笑係，節目中冇刪剪呢段，仲俾粗口直接出街。而字幕組就將「佢好x勁架佢」譯成「他很冷靜的他」。有網友拎呢段出嚟討論，取笑吳卓羲多年來喺TVB劇都被塑造成性格衝動，估唔到真人都係咁。

吳卓羲喺內地節目大讚台灣歌手阿信「佢好x勁架佢」，節目直出無刪剪，而字幕組就將呢句譯成「他很冷靜的他」

亦有網民搵到之前吳卓羲參加《披荊斬棘2》嘅片段，嗰陣佢跟同組嘅內地歌手仁科學閩南話，但係另一組員任賢齊成日指出仁科某啲讀音有出入，令吳卓羲無所適從，一時心急話「x你，跟唔跟你學好呀？大佬」。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！