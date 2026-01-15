吳卓羲珠海拍劇收養流浪貓 網民激讚靚仔又有愛心：本人真的很有魅力

現年46歲嘅前TVB小生吳卓羲（Ron），1998年入讀TVB第7期舞蹈藝員訓練班，2000年再入讀TVB藝員訓練班並簽約成為旗下藝員，之後被安排拍攝《大唐雙龍傳》、《衝上雲霄》、《學警》系列等經典劇集。近年，佢專注喺內地市場發展，憑真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》人氣急升，帶挈密密接Job吸金力強。

吳卓羲係圈中著名嘅「貓奴」，近日有網民喺小紅書上載影片分享吳卓羲喺珠海拍攝新劇《璀璨之城》時，收養流浪貓一事。喺片中，完成拍攝工作嘅吳卓羲，正在為特意過嚟探班嘅粉絲簽名，佢一手抱緊貓咪，一手拎筆簽名，期間仲溫柔地低頭問貓咪：「你簽呀？係咪你簽呀」。影片曝光後，唔少網民紛紛留言大讚吳卓羲靚仔又有愛心，例如「真帥又有愛心❤️」、「吳先生應該挺有愛心的，愛小貓的人都很善良」、「哇塞真帥氣啊 以前看tvb老覺得他演衝動角色好討厭 現在看本人真的很有魅力」、「吳卓羲的狀態一點也不像40多，越來越靚仔」及「他真的還是一如既往的帥氣」等等。

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

吳卓羲微博

吳卓羲微博

吳卓羲微博

