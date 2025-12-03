吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？

名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀，難怪有網友話呢個ball其實係「世界投胎大賽」，但亦有網民留言話： 「這個舞會其實花錢就能進！」

巴黎名媛舞會

陳是知仇年獲邀出席巴黎名媛舞會

華人面孔當中，吳君如同陳可辛嘅愛女陳是知Jillian榜上有名，當晚佢身穿藍色晚裝，一身小麥色肌膚展示出另一種美態。同場仲有內地電動車品牌比亞迪創辦人王傳福女兒Alice Wang。

比亞迪創辦人王傳福女兒Alice Wang（右）獲邀參加巴黎名媛舞會

Le Bal源於18世紀，有說法指一班因法國大革命而流落英國嘅貴族，由於太掛住過去嘅宮廷生活，於是舉辦大型舞會。後來Le Bal更由英國傳返去法國，但喺1973年起一度停辦，到1992年先復辦。每年名媛舞會都有主理人Ophélie Renouard挑選全球約20位、年齡介乎16至22歲嘅千金出席，不是有錢就能參與。