吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。
吳君如曾在《康熙來了》自爆，當時因為男性朋友之中只有古天樂單身，於是經常想要介紹女孩子給他，其中就包括陳妍希。有一年陳妍希過生日，吳君如刻意把古天樂叫出來「想送給她」，怎料古天樂因為害羞，只能不停喝酒壯膽，最後醉到根本無法交流，自然也沒有後續發展。
其實古天樂私下就常被爆料，在日常生活中是個「社恐」的人；陳妍希雖性格開朗，但在感情上較被動，當年也就沒有進一步發展。如今兩人已各自展開人生篇章：陳妍希2016年與陳曉結婚，2025年離婚後憑《狙擊蝴蝶》翻紅；古天樂專注電影與公益，感情生活仍低調。這段充滿喜感的烏龍往事，成為娛樂圈經典的媒人翻車案例，即使多年後仍讓人忍俊不禁。
