吳嘉儀轉型街市KOL賣菜賣海鮮 自爆長期被精神脅迫

吳嘉儀轉型街市賣菜賣海鮮 自爆長期被精神脅迫

吳嘉儀（阿七）畢業於香港演藝學院，主修表演，曾以優異成績奪得兩個獎學金。2015年，吳嘉儀參加第28期藝員訓練班入行，擔任《開心無敵獎門人》獎老成功入屋，於劇集《今宵大廈》單元《烏鴉》飾演「鴉烏婆」一角，又被觀眾激讚。不過，吳嘉儀去年宣布離巢工作9年嘅TVB，表示TVB係佢人生第一份全職工作：「唔係落車，只係我夠鐘轉車喇，命運很玄妙，想見的人總是會再見的！」離開TVB後，吳嘉儀曾參與電視微短劇《我家有囍事》拍攝，並轉戰做街市KOL，直播售賣蔬果、海鮮、禽肉等食品，曾試過喺十號風球下仍堅守九龍城街市。日前，吳嘉儀於IG限時動態自爆自己長期被精神脅迫。

廣告 廣告

吳嘉儀於IG限時動態表示長期遭受網絡欺凌，佢列出4點，其指控包括被罵「醜人多八怪」、「話我自己掏銀包送禮物係唔公平」、「話我年紀大 年齡歧視」、「話我用加貨鼓令你隻耳有問題」。續指，唔可以一直忍受到呢種被欺凌嘅行為：「不斷以言語脅迫因為唔根據她/他個人要求，就投訴到我被開除 造成本人沉重精神壓力。」

吳嘉儀去年8月與圈外男友「豬仔」Leo結婚，但新婚幾個月就傳出婚變。吳嘉儀曾於社交平台大呻被老公趕出家門，對方改咗密碼令佢無家可歸：「#又唔係未試過被改密碼鎖無家可歸 #又唔係未經歷過比（俾）人成衣櫃衫掟出大門 #要求認真反省其當欺凌作玩笑的性格問題。」不過，吳嘉儀之後就表示喺網上呻嘅原因係因為當刻覺得好委屈，一時之間唔記得自己藝人身份，強調絕對唔係公審。

吳嘉儀

吳嘉儀

吳嘉儀

吳嘉儀

吳嘉儀

吳嘉儀

吳嘉儀

吳嘉儀

吳嘉儀

吳嘉儀（阿七）

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！