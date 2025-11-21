吳奇隆陳年舊照出土 小虎隊出道35周年重磅回歸

【on.cc東網專訊】台灣90年代超級偶像團體「小虎隊」將於11月21日全面開放預購首套黑膠收藏組，紀念成軍超過30多年的歷程。此套《小虎隊 35＋ 典藏黑膠套組》以復刻珍稀音樂與影像資料為核心，希望讓歌迷得以重新聆聽8、90年代的青春聲音，也為華語樂壇留下重要的歷史紀錄。

而陪伴了無數歌迷成長的「小虎隊」，其前經紀人苗秀麗表示歌迷這幾年來不斷敲碗，目前仍在積極促成，盼未來能再讓三人並肩站上舞台，帶給歌迷期待已久的重逢時刻。

