吳姍儒做吳宗憲個女都要精打細算 隨地執禮品印花

【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒2022年跟圈外男友結婚，婚後育有一對子女的她，早前亮相節目錄影時大嘆育兒不易，形容2歲兒子「初一」伶牙俐齒，似乎遺傳了公公吳宗憲的幽默感，笑指不時會跟她頂嘴，她説：「他有次跟我說，爸爸泡的奶比較好喝，叫我不要泡了。」不過她亦透露兒子也有暖心的時候，會要求媽媽抱抱並說很想媽媽：「但當他下一秒心情不好時，又會說要找別人當媽媽！」

吳姍儒亦自爆對家計很精打細算，除了會計算信用卡回贈，就商店送給客戶用來換禮品的印花也不放過：「某次去賣場看到有人丟掉不要的點數，我便立即將貼紙檢起來，這些對我來說是小確幸，不是錢的問題，只是我很喜歡集點，不會因為要原價買這個東西，就不買，若可以8折買就好開心」。除此之外，她又分享在疫情期間，曾善用信用卡回饋點數，換到雙人來回美國的商務機票，認真厲害。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】