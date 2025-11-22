吳婉君捱嘲「復合家暴男」 怒斥：檢討被害人不正常

【on.cc東網專訊】台灣「台8女神」吳婉君今年3月自爆遭恐怖情人趙駿亞家暴，導致身心受創，需要停工休養，未料短短3個月時間就被爆已復合，令全城愕然。

而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦自稱「家事少女」，PO文寫下：「每天有忙不完的家務事，也沒機會拍漂亮的照片，所以都沒有美美的照片可以發」，甜美自拍照引來網友一頓猛誇；不過也有網民不滿她疑似與趙駿亞復合留言嘲諷，對此她反問為何還要特地留言，接著不甘示弱反擊：「檢討被害人不是善良的正常人應該有的反應」。

