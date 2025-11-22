吳婉君捱嘲「復合家暴男」 怒斥：檢討被害人不正常

搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
任達華差錯腳跌倒台上 琦琦當場嚇呆
任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
星光背後 ｜李成昌入行46年演盡忠奸善惡 三次被人挖過檔 最終選擇留下
現年68歲，3年前因65歲之齡對外宣布退休的綠葉王李成昌(昌哥)，近日於《金式森林》再演奸舅父獲網民大讚並封為教科級演技Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李施嬅認同分手再見亦是朋友 自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞
花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
黃翠如爆兒子蕭哈哈初吻已被另一女生奪走 透露無打算再生原因
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，3月時誕下兒子「蕭哈哈」。新手父母都十分愛惜兒子，各司其職搵真銀，由蕭正楠飛去唔同地方工作，黃翠如落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片。黃翠如與蕭正楠更為蕭哈哈將大埔千呎獨立屋豪宅客廳改造成兒童遊樂區，客廳有2/3係屬於蕭哈哈，地板散落著各種玩具和育兒用品。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《魔法壞女巫2》北美優先場破紀錄成為今年最高票房
【on.cc東網專訊】由美國流行天后Ariana Grande主演的話題作《魔法壞女巫：第二章》（Wicked:For Good）昨日北美等地開畫，票房報捷。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蔡思貝做「樂壇新人」開金口 羅子溢廣東金曲勾集體回憶
【on.cc東網專訊】藝人蔡思貝（Sisley）轉戰歌壇，日前偕羅子溢及《中年好聲音》歌手羅啟豪及支嚳儀，分別在紐約及洛杉磯舉行《Power Of Live 愛與「城」》特別篇音樂會，屬「樂壇新人」的Sisley率先現身，以《陽光路上》及《心血來潮》為拼盤騷揭開東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
港近15萬人失業 財金官員：多個國際機構擬增聘人手
【on.cc東網專訊】雖然最新公布本港今年8月至10月的失業率為3.8個百分點，較上一期下跌0.1個百分點，但仍有近15萬人失業。財金官員指受到地緣政局影響，全球投資者重新評估資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港，而今年以來，多隻重on.cc 東網 ・ 8 小時前
西貢男工人被困污水井獲救昏迷送院
【Now新聞台】西貢有工人被困污水井，獲救昏迷送院。 警員封鎖現場調查。上午十時許，警方接報一名40多歲男工人，被發現暈倒在西貢響鐘路一個污水井內，消防員接報到場將傷者救出，昏迷送往將軍澳醫院搶救，勞工處正調查事件。工業傷亡權益會指，該名男工人與工友為石屎牆鑽洞期間衣物被鑽機攪住，導致頸部受傷，目前已脫離危險期。現場為渠務署新建的污水廠地盤，渠務署於社交平台指，最近完成了上蓋結構工程，根據風險評估，事發地點並非密閉空間。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
全城街馬裝有個人物品膠袋散落空地 有跑手稱難尋回 主辦單位就事件致歉
【Now新聞台】比賽開跑前，跑手用大會提供的透明膠袋裝起個人物品，跑完後到終點領取，但一袋袋個人物品散落在空地。有跑手指難以尋回自己物品，不滿大會安排混亂。 主辦單位回應指，領取行李系統故障導致領取區出現人龍，就事件向跑手致歉。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
YUZU｜日本組合「柚子」取消下月港滬台巡演 稱因「不可避免的諸多因素」
【Now新聞台】日本男子組合「柚子」宣布取消香港、上海及台北的亞洲巡演活動。 柚子原定下月3日在香港、6日在上海及8日在台北舉行兩人相隔6年的亞洲巡迴演唱會，但主辦單位今日宣布因「不可避免的諸多因素」，不得不決定取消所有預定場次，希望樂迷見諒，稍後會公布退款方式。有樂迷在柚子的官方社交帳戶留言，懷疑取消演出與中日關係緊張有關。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Edan演國際刑警登場！李帝勳《模範的士3》收視不升反跌
【on.cc東網專訊】韓星李帝勳孭飛的話題韓劇《模範的士3》，將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
易烊千璽分飾5角變「六烊千璽」 舒淇唔認得佢
【on.cc東網專訊】出爐金雞影帝易烊千璽與舒淇主演的電影《狂野時代》近日在北京舉行首映，易烊千璽成全場焦點，現場有網紅從觀眾席大喊土味情話向他表白：「你站在這兒空氣都變甜了」，搞到他尷尬聳肩。而易烊千璽在片中一人分飾5角，導演即場幫他改花名為「六烊千璽」:「我東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
坦言害怕自己聲音！楊丞琳中斷錄音淚崩
[NOWnews今日新聞]女星楊丞琳在今年迎來出道25年，她也發行新專輯《有且》，並宣布全新巡迴演唱會《房間裡的大象》，將與各地歌迷見面。不過她在21日於官方YouTube分享錄音的過程，竟透露前一天...今日新聞 娛樂 ・ 1 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
譚仔三哥推出全新常餐激抵堂食優惠，由即日起至12月4日，只要用八達通付款購買常餐，即可享買一送一，平均每人十幾蚊就食到個 full set！YAHOO著數 ・ 1 天前
金馬獎2025| 李駿碩奪最佳導演 《世外》獲最佳動畫片
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年有不少香港電影人都有份入圍，而最終有李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，與《世外》獲得最佳動畫片。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
奪金馬影后！范冰冰後台視訊簽收獎座爆哭
[NOWnews今日新聞]中國女星范冰冰昨（22）日晚間以馬來西亞懸疑電影《地母》，拿下第62屆金馬獎的「最佳女主角」，成功封后，但因范冰冰工作無法調整，錯失親自領獎的機會，由導演張吉安上台代領，並連...今日新聞 娛樂 ・ 1 小時前
墨西哥小姐奪環球小姐后冠 一掃辱罵衝突陰影
（法新社泰國暖武里21日電） 本屆環球小姐選美賽曾遭泰國主辦方辱罵而一度憤而離席的墨西哥佳麗波希（Fatima Bosch），今天贏得后冠。環球小姐比賽是全球4大選美賽之一，參賽者來自120多國。法新社 ・ 1 天前