吳婉芳家翁胡寶星逝世 家屬遵其遺願已成殮出殯 創立香港首間華資律師行

法律界人士胡寶星於11月21日凌晨在養和醫院離世。胡家於報章刊登訃聞，胡寶星積閏享壽佰齡，遺體奉移香港殯儀館治喪，遵其遺願已成殮出殯。

胡寶星

胡寶星父親胡兆熾以「喜蓮牌電髮水」起家，胡寶星1960年取得專業執業律師資格，亦係著名律師樓「胡關李羅律師行」創辦人之一。胡寶星同太太胡方雪芬育有四名子女，次子胡家驊嘅太太係1985年港姐亞軍吳婉芳，惜胡家驊2017年於睡夢中猝逝，終年57歲，而胡寶星同方雪芬嘅孻女亦喺早年離世。

吳婉芳

胡寶星生前同多位家人成為馬主，名下馬匹都以「喜蓮」兩字命名，當中「喜蓮之星」及「喜蓮福星」先後於1993及2008年勝出《香港打吡大賽》，「喜蓮之星」更成為1993年「香港馬王」。胡家喺大坑道嘅大屋於2005年申請改建，落成後變成樓高8層、面積2萬平方呎嘅巨宅，更獲得國際設計大獎。

