吳子樂涉嫌串謀煽惑暴動 高院申保釋遭拒

鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
其他人也在看
中國官媒罕有揭示嚴打詐騙活動內幕
CCTV中國官方媒體罕見地深入報告了打擊詐騙活動的內幕，這些詐騙活動已導致數千名中國公民和其他人士受騙。 「那需要什麼感覺嗎？」一名眼神銳利的男子坐在軟墊囚室內發問，雙手戴著手銬。 他正接受中國調查人員盤問，內容涉及他涉嫌下令殺害一名陌生人——以人命作為祭品結拜，展現與商家合作的誠意。 「那不是一個人嗎？活生生的一個人」調查人員追問。 「沒什麼感受。」男子堅稱。 這場景聽起來像犯罪劇情，但實際上是中國官方媒體紀錄片的一部分，罕見地揭示司法系統運作，在一個庭審訴訟通常不公開的國家尤為少見。 ...BBC News 中文 ・ 20 小時前
49歲男涉養女小四至中四期間四度非禮 罪成判監3年3個月 官稱事主需長期心理治療
49 歲男子被指 2016 年至 2023 年，四度在家中非禮當時就讀小四至中四的養女，包括隔衣摸胸和私處。事主因生母搬走，她和胞妹由養父照顧，擔心失去依靠而啞忍，直至一次遭養父脫褲子至露臀，終向社工披露及報警。男子經審訊後被裁定 4 項非禮罪成，周一（10 日）於區域法院被監 3 年 3 個月。法庭線 ・ 37 分鐘前
42歲巴士女乘客疑被非禮 28歲男被捕
一名42歲女子報稱懷疑在巴士上被非禮，一名28歲男子被捕。 據了解兩人並不認識 警方今早11時52分接獲事主報案，指在窩打老道一輛巴士上，懷疑被一名男子非禮。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌非禮拘捕28歲姓王男子，他現正被扣留調查。據了解，兩人並不認識，而涉事巴士為103號線。am730 ・ 1 天前
旺角 17 歲少女廁所遭圍毆 3 少女被捕最細僅 13 歲 警追緝在逃人士︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 17 歲少女上月在旺角一幢商廈的殘障人士廁所內遭多名少女拳打腳踢，施襲過程更被拍下上載至社交平台。警方今日（9 日）表示，經調查後昨日拘捕 3 名年齡介乎 13 至 16 歲的少女，報稱學生或無業，案件仍在調查中，並正追緝在逃人士。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
學生出租屋內亡 業主向家屬償索失敗
【on.cc東網專訊】黑龍江省一名中學生去年底在校外出租屋內自殺死亡，業主夫婦事後以物業變成「凶宅」貶值為由，要求死者家長賠償12萬元（人民幣，下同，約13.1萬港元），最終遭到黑龍江尚志市人民法院一審駁回。on.cc 東網 ・ 23 小時前
緬甸軍方將拆除近150棟詐騙園區建築 含健身房、水療和卡拉OK
（法新社仰光9日電） 緬甸軍方今天表示，將拆除境內網路詐騙園區內近150棟建築物，包括健身房、水療中心和卡拉OK娛樂場所。緬甸環球新光報（The Global New Light of Myanmar）報導，緬甸軍方指出，軍方在突襲行動中發現148棟建築，包括多棟宿舍、4層樓醫院和兩層樓卡拉OK大樓。法新社 ・ 15 小時前
鑽石山龍蟠苑16歲少女暈倒家中 送院搶救不治
鑽石山龍蟠苑有人猝死。昨日(8日)中午12時許，在龍蟠苑龍瑚閣住所內，一名16歲少女在房內暈倒，男友發現大驚報警求助。am730 ・ 1 天前
長沙灣元州邨單位起火冒煙 逾百居民疏散
警方今日(9日)傍晚6時許接獲報案指，元州邨發生火警，元泰樓19樓一個單位冒出濃煙和火舌。消防接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，迅速將火救熄；逾百名居民自行疏散到安全位置，消防及警方正調查事件原因。 據了解，起火單位的戶主為一名八旬老婦，她沒有受傷，但現場有一名13歲男童吸入濃煙不適，需要在場接受治理。am730 ・ 15 小時前
警方破詐騙集團拘5男女涉款219萬元
【Now新聞台】警方搗破本地詐騙集團，拘捕5人，包括一名16歲少女。行動中檢獲多部手提電話及疑犯犯案時穿著的衣物。東九龍總區重案組人員瓦解一個本地詐騙集團，拘捕一名內地男子，相信是骨幹成員，3名本地男子及一名少女，年齡介乎16至34歲，他們涉嫌與10宗猜猜我是誰騙案有關，涉案總金額約219萬元。警方稱，詐騙集團成員致電長者，並訛稱是他們的親人，因涉及刑事案件被警方拘留，需要繳付保釋金，又以數百元酬勞招攬收款傀儡收取騙款。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
假冒官員索取村民資訊 兩男女遭刑拘
【on.cc東網專訊】一對內地男女上周三（5日）自稱官員，前往湖南省益陽市索取村民個人資料，被識破後持刀傷害一人。他們事後同被警方抓獲，正被刑事拘留。on.cc 東網 ・ 1 天前
土耳其對內塔尼亞胡等發拘捕令 指控種族滅絕
土耳其伊斯坦布爾首席檢察官辦公室向以色列總理內塔尼亞胡等37人簽發拘捕令,指控他們涉嫌在加沙犯下種族滅絕和反人類罪行。被列入拘捕令名單的除了內塔尼亞胡,還包括以色列國防部長卡茨、國家安全部長本格維爾、以軍參謀長扎米爾等。聲明說,他們被指控在加沙及針對全球堅韌船隊的行動中,系統性侵犯人權,行為構成種族滅絕和反人類罪行。聲明指出,以色列在加沙的軍事行動造成大量人員死亡,並導致嚴重的基礎設施破壞和人道主義危機。 (BC)infocast ・ 1 天前
佐敦截可疑私家車檢兩刀 警拘53歲男司機
西九龍總區衝鋒隊人員今日(9日)上午約10時在佐敦吳松街65號對開巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查，並在在該私家車上檢獲兩把分別長約28厘米長的魚生刀，及34厘米帶有雕刻的匕首，。53歲男司機涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，他已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到，案件交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。am730 ・ 16 小時前
中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品
（法新社倫敦7日電） 英國警方今天說，英國當局將沒收一名與重大洗錢醜聞有關的中國商人價值數千萬英鎊的恐龍化石、豪華公寓以及昂貴藝術品。英國國家打擊犯罪局（NCA）指出，現年37歲、居住英國的蘇炳海，與2023至2024年新加坡史上最大規模的洗錢案有關。法新社 ・ 1 天前
MLB守護者兩投手涉嫌操縱投球賭博 遭檢方起訴
（法新社紐約9日電） 美國職棒大聯盟MLB克里夫蘭守護者投手克拉斯（Emmanuel Clase）與歐提茲（Luis Ortiz）涉嫌在比賽中操縱投球以配合賭注，今天遭紐約聯邦檢方起訴。布魯克林（Brooklyn）檢方起訴27歲的終結者克拉斯與26歲的先發投手歐提茲，指控他們與不法賭徒合作，在特定投球下注，涉及金額達數十萬美元的陰謀。法新社 ・ 4 小時前
砵蘭街酒店房間闢毒品分銷中心 檢值46萬元貨拘兩男女
【on.cc東網專訊】油尖區警員根據深入調查及分析後，昨日(9日)晚上約9時，於砵蘭街一酒店展開打擊毒品行動。人員在該酒店一房間內檢獲約850克懷疑「冰」毒，及一批懷疑毒品分拆及包裝工具。on.cc 東網 ・ 1 小時前
厄瓜多監獄兩度動亂31死 至少27人窒息身亡
（法新社基多10日電） 厄瓜多當局表示，今天下午在該國1座監獄內，至少發現27名囚犯因窒息死亡，而這座監獄清晨發生武裝暴動，造成4人喪命、數十人受傷。厄瓜多國家監獄管理機構（SNAI）聲明表示，這起上午的暴力事件造成4人死亡，另有33名囚犯及1名警員受傷。法新社 ・ 1 小時前
啟德全運會票務中心櫃桶被撬 未有損失 重案組跟進
啟德的全運會票務中心發生懷疑爆竊案。今日(9日)早上近11小時，警方接獲職員報案，指位於啟德的全運會票務中心，有一個櫃桶被撬開，懷疑遭到爆竊。am730 ・ 20 小時前
巴黎恐攻10週年 馬克宏將赴襲擊地點悼念遇難者
（法新社巴黎9日電） 法國將於13日紀念巴黎恐怖攻擊事件滿10週年，總統馬克宏（Emmanuel Macron）當天將逐一前往事發地點與遇難者家屬及民眾一同表達哀思，並將發表談話。巴黎恐攻事件時任總統歐蘭德（Francois Hollande），近日在接受法新社專訪時說：「這些年來，法國能夠團結一致，克服一切。」法新社 ・ 20 小時前
龍捲風襲擊巴西南部小鎮 釀6死750傷
（法新社聖保羅8日電） 巴西當局今天表示，一場龍捲風昨晚席捲南部巴拉納州（Parana）城鎮里奧博尼圖伊瓜蘇（Rio Bonito do Iguacu），造成至少6人喪生，約750人受傷；風暴摧毀了小鎮大部分地區。巴拉納州政府指出，龍捲風至少造成6人喪生。法新社 ・ 1 天前
大鳴大放｜器官捐贈(二)
【Now新聞台】嘉賓：何繼良 (香港器官移植基金會創辦人及創會主席) 題目: 器官捐贈11月8日是器官捐贈日，香港器官捐贈登記人數衝破40萬。基金會如何推廣器官捐贈的概念，讓市民了解更多？對於香港與內地進一步融合，在器官捐贈方面，又能否與內地系統性地合作？#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前