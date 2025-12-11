吳宗憲澳門演唱會喊卡 康康暴雷改回台灣唱

▲康康（如圖）是吳宗憲澳門演唱會嘉賓之一，日前因香港大火宣布延期，他今不小心暴雷，透露吳宗憲將在台灣開唱。（圖／萬星傳播提供）

[NOWnews今日新聞] 綜藝天王「憲哥」吳宗憲原定於2025年12月27日舉行《綜藝不朽 吳宗憲．臭男人演唱會 澳門站》，怎料日前主辦方突然宣布，「因不可抗力因素將延期舉行」。今（11）日好友康康出席胡瓜「鑽石舞台之夜」演唱會感恩餐會，不小心暴雷，透露吳宗憲將在台灣開唱。

▲康康與吳宗憲（如圖）原本將在澳門演唱會上合體演出，怎料卻因香港大火，主辦方緊急宣布延期。（圖／記者嚴俊強攝影）

康康是吳宗憲演唱會嘉賓之一，今受訪時不小心說溜嘴，透露吳宗憲將在台北國際會議中心（TICC）開唱，由於本人尚未公開演唱會資訊，消息一出讓眾人愣了幾秒，而康康則笑回：「沒關係啦，不然他把我換掉嘛！」

香港大火釀重大死傷 吳宗憲澳門演唱會喊卡

康康與吳宗憲原本將在澳門演唱會上合體演出，怎料卻因香港大火，主辦方緊急宣布延期，康康透露寶弟原打算演唱爸爸高凌風的經典歌曲〈冬天裡的一把火〉、〈燃燒吧！火鳥〉，但因時機敏感，歌曲有些不適合。

除了擔任吳宗憲演唱會的嘉賓，康康與胡瓜、歐漢聲（歐弟）也將於「鑽石舞台之夜」演唱會上同台主持，精準默契與爆笑互動，加上即興反應，要讓觀眾每一刻都笑聲不斷。

