中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
吳宜樺花蓮救災挨轟擺拍 震怒開嗆酸民
[NOWnews今日新聞] 花蓮光復鄉近日陷入嚴重災情，全台各地民眾紛紛化身「鏟子超人」前來協助清理淤泥。國際名模吳宜樺也不例外，親自前往參與救災，有網友在Threads上傳一段她全身沾泥、氣場十足走出民宅的影片，幽默封為「馬太鞍時裝周」，迅速爆紅吸引逾215萬觀看，但也引來酸民抨擊，怒噴：「怎麼敢在慘死現場作秀」，今（2）日她也發文直球對決酸民。
泥濘走秀爆紅 酸民轟擺拍蹭熱度
一名網友在Threads上傳一段影片，可以看到吳宜樺身穿黑色緊身上衣、白雨鞋，在滿地淤泥中走出，步伐優雅如伸展台，苦中作樂的畫面瞬間圈粉，網友狂讚：「連名模都來救災，氣質出眾走到哪都是T台」。吳宜樺也善用流量發文協尋失蹤50歲徐姓男子，呼籲轉發幫忙。不料卻引來酸民留言砲轟：「妳來打卡還是走台步？不是擺拍她天生這樣走路嗎？頭七甚至都還沒過，死了十多個人，她這樣是不是褻瀆亡靈？怎麼敢在他們慘死的地方走秀」。
吳宜樺不忍了 怒發文直球對決
吳宜樺今日（2日）在Threads直球對決，發文回擊：「這位奇葩，你說我用網路影響力霸凌你，到底是誰在造謠、到處毀謗我，還說我說謊死全家，到底是誰在霸凌誰？善良是一種選擇，也請你自重。香港律師嗎？麻煩請他盡速跟我聯絡」，強調自己是真心去幫忙非刻意表演。
反擊酸民獲力挺 大讚鏟子超人最時尚
吳宜樺的直球回應也引來網友一面倒力挺，留言區湧入：「救災最美超模，酸民秀下限太low」、「高EQ女神，轉化流量幫失蹤者太暖心」、「職業病上身也可愛，連名模都來鏟泥，誰敢說不真心」，更有粉絲封她「鏟子超人中的時尚ICON」。
在 Threads 查看
看更多吳宜樺相關新聞
「超模女神」現身花蓮挨轟蹭熱度！1句話魔法對付 酸民秒縮了
「災區超模」吳宜樺急協尋！台東許父颱風天出門失聯至今
花蓮災區驚見高挑女子！竟是「超模女神」 1舉動被拍下引爆流量
更多 NOWnews 今日新聞 報導
新疆男來台14天卻化身「鏟子超人」直衝花蓮救災 善舉惹哭眾人
李多慧花蓮救災全身髒！被訪問累到放空 害羞：請別認出我的臉
孫生奔花蓮救災！紙箱旁抽菸遭質疑作秀 他無奈嘆：不想再演戲了
其他人也在看
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫
HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「潛水」半年近況曝光！金秀賢憔悴暴瘦 獨自登山解壓
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於2015年，即女方未成年時開始交往6年，令他形象跌至谷底。而金秀賢於今年3月底現身記者會，澄清自己是在已故女星金賽綸成年後才交往1年多，並向金賽綸家人及爆料頻道提出索償訴訟，之後他便一直「潛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？
麥浚龍（Juno）執導的「神秘大作」《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演，但自5月康城影展後，Juno就未有再亮相宣傳，最終只有劉青雲、衛詩雅在香港接受傳媒專訪，有傳媒更以「冷處理」形容Juno舉動。但近幾日網上竟然瘋傳，麥浚龍會率金城武、古天樂、劉青雲現身北京首映禮？Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳慧琳老公被野生捕獲 一眼被認出網民感震驚：呢張咁路人臉都認得出
陳慧琳（Kelly）與初戀男友劉建浩（Alex）於2008年結束16年愛情長跑，正式步入婚姻殿堂，二人育有一對兒子「蝦餃仔」劉昇和「小籠包」劉琛，一家四口生活美滿。陳慧琳老公劉建浩出身於富裕家庭，畢業後曾幫助父親打理絲帶花生意，後來與朋友創立專門技術服務嘅公司。陳慧琳與劉建浩非常恩愛，劉建浩除咗全力支持陳慧琳嘅事業，每逢星期日都會親自煮早餐，平時在家即使各有各睇YouTube，有時都會不其然來一個擁抱；陳慧琳亦否認老公係一名悶蛋，指其實老公係搞笑型，充滿幽默感。日前，有網民於小紅書發文，表示購物期間巧遇陳慧琳老公劉建浩。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
方力申積極搵奶粉錢 爆太太三心兩意善變
【on.cc東網專訊】歌手方力申（Alex）將於12月榮升「新手爸爸」，雖然身家早已過億元，但為快將出世的囡囡搵奶粉錢，就算「紅日」都不休息，趕往廣州出席乳品活動，而作為專業藝人，他不停和圍觀者揮手打招呼，又任影唔嬲，還大方公開他的「待產」心情，指和太太葉萱現時東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
深圳咖啡一條街｜10間文青打卡cafe推介！爆紅復古風綠房子/花店裡咖啡店/嚐冰博克厚乳拿鐵
深圳cafe選擇非常多，除了深圳福田區翠葉道有「咖啡一條街」之外，原來寶安區也有「深圳咖啡一條街」！所以說北上玩法千變萬化各有特色，如果你是一位咖啡迷，只要輕裝上陣，坐上地鐵，走出深圳地鐵12號線新安公園站，只需要徒步而行，遊走在交叉相連的前進一路及新圳東路之間，就可以展開一次咖啡探店之旅！這裡被稱為的「深圳咖啡一條街」，咖啡店比便利店多，各咖啡店裝潢充滿藝術文化氣息又不失個性，而且各款signature drink亦具代表性，值得逐家逐戶試一試！Yahoo Food今次為大家推介10間「深圳咖啡一條街」cafe，即睇內文：Yahoo Food ・ 1 天前
舒淇首奪導演獎，不忘感謝馮德倫！由20年好友轉為夫妻，經營婚姻的幽默相處之道：謝謝我老公娶了一個不常在家的女人
舒淇這陣子不停曝光在影展場合，拿著自編自導的作品《女孩》，出席威尼斯影展，亦拿著作品在第30屆釜山國際影展當中首奪「最佳導演獎」。奪得導演獎的舒淇，在台上感謝評審委員之餘，亦不忘提及丈夫馮德倫，「謝謝我老公娶了一個不常在家的女人。」馮德倫在另一邊廂亦有趣回應：「又贏? 家裡沒位放啊導演！😬」Yahoo Style HK ・ 1 天前
深圳西餐2025〡深圳西餐推介10間！特色小酒館/浪漫高級fine dining/黑珍珠二鑽扒房
深圳西餐有什麼好推介？提起深圳美食、通常離不開吃片皮鴨、火鍋等特色美食，但是想和另一半共渡浪漫時刻，充滿情調的西餐廳是不二之選。Yahoo Food精選深圳10間特色西餐，當中囊括浪漫扒房、特色小酒館、高級fine dining等餐廳選擇，馬上看看內文有哪些西餐廳推介！Yahoo Food ・ 1 天前
2025世界50最佳酒吧頒獎禮登陸香港！文華東方The Aubrey國際調酒盛典＋Jigger & Pony限時進駐
香港即將迎來全球酒吧界矚目盛事 —— 2025年「世界50最佳酒吧」頒獎典禮！不同的酒吧都將舉辦一系列活動，而文華東方酒店將化身國際調酒舞台，雲集世界級調酒師，舉辦一連串派對及限時活動，令本地酒迷可以近距離感受頂尖雞尾酒文化，進一步坐實香港「世界酒吧之都」地位。Yahoo Food ・ 10 小時前
容祖兒疑似被人輕掃玉背 楊受成「出手救駕」被讚 經理人霍汶希還原事發經過
日前喺澳門舉行嘅《2025灣區升明月》活動上，有網民拍攝台下情況時，片中穿著露背晚裝嘅容祖兒，被身旁一名穿米白色西裝嘅男子輕掃玉背Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
李根興：沒有銀行肯借錢給我！ 變招full pay出擊 望成「新舖王」
「Physically well, financially terrible.」盛匯商舖基金創辦人李根興以這金句來形容自己及旗下基金的現況，可謂非常貼切。他接受本報專訪時坦言，面對香港零售市道持續低迷，商舖價格大幅回落，基金被傳不穩，現階段「已經沒有銀行肯借錢給我」。然而，不同於其他「舖王」在逆市中投降、破產、銷聲匿跡，他表示仍然想迎難而上，計劃在艱難市況下「full pay」出擊，或許能成就撈底「新舖王」。信報財經新聞 ・ 15 小時前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
蘇施黃拒絕向泰山道歉 原因「佢做得唔好我先窒佢」
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露同阿蘇共事8年，曾經試過被人兜口兜面掟筆批評稿件Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
網民熱議｜內地「賣女孩的紅燒肉」惹爭議 被勒令拆招牌改名 網民：踩着道德底線博眼球
不少人開店都會改個有噱頭的名字，以求令客人留下深刻記憶，然而遼寧瀋陽一間名為「賣女孩的紅燒肉」就因店名令人不，...BossMind ・ 1 天前
美政府停運 反成特朗普黃金機會？
白宮似乎打算利用資金短缺來擴大特朗普的影響力。特朗普已表明或在停擺期間動用擴張權力來解僱聯邦僱員，甚至削減部分項目。不少評論認為，這初步的行動就像馬斯克曾主導的「政府效率部門」一樣，有人更戲稱這是「DOGE 2.0」。Yahoo財經 ・ 3 小時前
張與辰奪獎後快速爆紅 出道21年曾擊敗羅力威 坦承整容
《中年好聲音3》亞軍張與辰（Vic）獲獎後爆紅，不過其實佢早於2004年以原名張祖誠喺馬來西亞出道，獲得首屆《大馬偶像》季軍，又曾赴香港參加亞視《亞洲星光大道》踢館賽，擊敗當屆冠軍羅力威Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 1 天前
賣金懶人包：沽售實金飾金 途徑要點全攻略
金價今早續創新高，不少人心動想將手上實金、飾金沽售，趁高價賣金套取現金。黃金一向被視為保值之選，不論係黃金首飾、金條定係金幣，在經濟不明朗或急需現金時，沽售黃金是不少香港人會考慮的途徑。本文介紹沽售黃金的主要途徑，以及進行交易時的注意事項，讓大家更安心、更精明變現黃金資產。Yahoo財經 ・ 1 天前
13.7兆！全球前十大主權財富基金挪威1.74兆美元居冠 接下來都亞洲中東國家天下
最新數據顯示，全球主權財富基金總規模已逼近 13.7 兆美元，其中前十名管理資產佔比超過七成，亞洲與中東國家在其中佔據絕對主導地位。鉅亨網 ・ 4 小時前