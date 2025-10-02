吳宜樺花蓮救災挨轟擺拍 震怒開嗆酸民

▲吳宜樺（如圖）日前到花蓮幫忙救災，有網友上傳一段，她在泥濘中走秀的影片，引來酸民留言：「褻瀆亡靈」，今（2）日吳宜樺不忍了，發文開嗆酸民。（圖／翻攝自IG _ihua_）

[NOWnews今日新聞] 花蓮光復鄉近日陷入嚴重災情，全台各地民眾紛紛化身「鏟子超人」前來協助清理淤泥。國際名模吳宜樺也不例外，親自前往參與救災，有網友在Threads上傳一段她全身沾泥、氣場十足走出民宅的影片，幽默封為「馬太鞍時裝周」，迅速爆紅吸引逾215萬觀看，但也引來酸民抨擊，怒噴：「怎麼敢在慘死現場作秀」，今（2）日她也發文直球對決酸民。

▲有網友在Threads曬出吳宜樺在泥濘中走秀的影片。（圖／翻攝自weilee_bmk）

泥濘走秀爆紅 酸民轟擺拍蹭熱度

一名網友在Threads上傳一段影片，可以看到吳宜樺身穿黑色緊身上衣、白雨鞋，在滿地淤泥中走出，步伐優雅如伸展台，苦中作樂的畫面瞬間圈粉，網友狂讚：「連名模都來救災，氣質出眾走到哪都是T台」。吳宜樺也善用流量發文協尋失蹤50歲徐姓男子，呼籲轉發幫忙。不料卻引來酸民留言砲轟：「妳來打卡還是走台步？不是擺拍她天生這樣走路嗎？頭七甚至都還沒過，死了十多個人，她這樣是不是褻瀆亡靈？怎麼敢在他們慘死的地方走秀」。

吳宜樺不忍了 怒發文直球對決

吳宜樺今日（2日）在Threads直球對決，發文回擊：「這位奇葩，你說我用網路影響力霸凌你，到底是誰在造謠、到處毀謗我，還說我說謊死全家，到底是誰在霸凌誰？善良是一種選擇，也請你自重。香港律師嗎？麻煩請他盡速跟我聯絡」，強調自己是真心去幫忙非刻意表演。

▲吳宜樺不只救災，還轉發協尋訊息，利用流量曝光訊息，粉絲大讚：「人美心也美」。（圖／翻攝自_ihua_）

反擊酸民獲力挺 大讚鏟子超人最時尚

吳宜樺的直球回應也引來網友一面倒力挺，留言區湧入：「救災最美超模，酸民秀下限太low」、「高EQ女神，轉化流量幫失蹤者太暖心」、「職業病上身也可愛，連名模都來鏟泥，誰敢說不真心」，更有粉絲封她「鏟子超人中的時尚ICON」。

