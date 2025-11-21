Trip.com酒店減$500、機票減$200
吳家樂鄧兆尊數圈中麻煩友 女星例遲2個鐘 打排球男藝人開工變衰人 告狀告到導演俾人炒
劉嘉玲與一眾藝人參與嘅內地綜藝節目《一路繁花2》中，談及一些耍大牌、不敬業的演員時，嘉玲姐大爆拍戲時遇上一名堅持只能拍「四分三側臉」的男演員，結果拖慢了整個拍攝進度，直言「很生氣」仲想借拍戲暴打對方，「到最後有一場戲是我要打他的，我想真打」。
娛圈麻煩友點止得一個？吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》就以劉嘉玲嘅經歷展開話題，兩位仲開名兼揞名爆佢地見識過嘅開工麻煩奇聞－
鄧兆尊試過同一位麻煩女星同劇但不同戲軌，大爆有人「例遲」至少2個鐘，令到同劇另一位斯文演員都忍唔住爆粗鬧，但因為女星係主角，眾人敢怒而不敢言。吳家樂估女星姓氏係咪大姓，兆尊就話唔係，「佢個姓好『暖』」，並拎起手上保溫杯俾貼士。「呢隻係咩杯呀？」，幕後人員一講就明，保「溫」呀。
吳家樂拍過套劇，有場戲拍完就完成全劇戲份，但係該位「大姓」對手竟然甩底5次都拍唔成，但其中一次對手話唔舒服開唔到工，第二日報紙就報導該位對手演員前一晚去咗慈善晚宴！家樂話同劇嘅肥姐都叫佢忍讓，可想而知該位對手幾大勢力。有網民留言指吳家樂同肥姐同劇嘅劇集有《美味天王》，而該劇女主角係張可頤。
吳家樂有同圈中人組成排球隊，佢話其中一位男藝人做波友好好，但係開工就難頂，更直指該人「衰格、自私、令人好難受」，直情令錄影廠氣氛變得好差，甚至告狀告到導演俾人炒。鄧兆尊在旁搭咀問「乸乸地？」之後引到吳家樂爆笑，似乎估到係邊位，但強調嗰位藝人係工作認真。兆尊仲爆料指該位曾經同佢同劇嘅藝人，曾經以為兆尊喺佢背後講佢壞話，於是當面對質，兆尊就回應話「我要講你壞話就兜口兜面同你講啦」，反而因此而成為朋友。幕後人員估「打排球嘅係咪做過消防員架」，呼之欲出啦。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
科大醫學院｜葉玉如稱已有 6 教授到任 全球招聘院長需「對中國、香港有認識」｜Yahoo
政府昨日（18 日）公布，委託香港科技大學成立本港第三間醫學院。科大校長葉玉如今（19 日）表示，會開始全球招聘院長，又提到已有 6 位臨床教授到任，並在傳媒提問下，介紹其中一位曾任澳洲國立大學的教授。葉玉如又提及，已有 36 位學者簽署加盟意向書，當中「好多都係來自香港。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
【開箱故事】演唱會神器？vivo X300 Pro港版啡色款體驗分享 !
你是否曾經在演唱會現場，想要捕捉精彩瞬間，卻發現手機拍攝效果未如理想？近期旗艦手機紛紛強調攝影功能，vivo最新推出的X300 Pro更被冠上「演唱會神器」的稱號。這次我們實際開箱港版啡色款式，檢視其真實表現。Mobile Magazine ・ 1 天前
黃百鳴涉嫌內幕交易案 證監會曾檢視黃百鳴手機但無發現
導演兼商人黃百鳴涉嫌內幕交易案，法院繼續以「案中案」形式，處理涉案WhatsApp訊息的呈堂性；爭議點在於證監會在2018年8月搜查黃栢鳴胞妹黃潔珍寓所，並檢走其手機，但在未有搜查令下，透過詢問黃潔珍而取得手機密碼並獲取當中內容。控方要求把手機內WhatsApp訊息呈堂，惟辯方提出質疑。AASTOCKS ・ 22 小時前
TVB台慶｜譚俊彥演出舞台惹網民批評「災難」 發文回應：唔係一個歌唱表演
TVB一年一度台慶於昨晚（19日）舉行，一班藝人盛裝出席，亦為台慶帶來各個精彩表演。不過 ，譚俊彥（Shaun）與一班新生代演員合作舞台就惹來批評。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
火炭黑幫謀殺案｜警再拘 3 人 涉謀殺及串謀謀殺 累計 10 人被捕｜Yahoo
今年 3 月 16 日，火炭發生一宗黑幫謀殺案，綽號「蛤蟆東」的 52 歲男子在街頭被人斬傷不治。警方周二（18日）拘捕多 3 名男子，分別涉嫌謀殺及串謀謀殺。警方早前已就此案拘捕 5 名男子及 2 名女子被捕，其中有 3 人被落案起訴。案件累計 10 人被捕。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
金宇彬申敏兒要結婚了！低調經營愛情長跑10年、陪伴抗癌的姐弟戀情修成正果結成「神仙夫妻」
韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了！大家不用再期待《Dispatch》元旦情侶了，因為人氣超高的「神仙情侶」金宇彬和申敏兒正式宣佈於 12 月結婚，10 年的愛情長跑終成眷屬！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
金宇彬申敏兒愛情長跑10年宣布拉埋天窗 女方陪伴渡過抗癌難關
憑《2013 高校風雲》及《繼承者們》等韓劇打響知名度的韓國型男金宇彬今日（20日）於粉絲俱樂部發布手寫信，宣布將與拍拖10年的女友申敏兒拉埋天窗，並預計於12月舉行婚禮，獲得大量粉絲支持及祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
陳煒奪50萬晒「勝利V」 陳展鵬痛失大獎反應曝光
【on.cc東網專訊】無綫台慶的壓軸大獎每年都是焦點所在，不過，今年的抽獎過程跟以往不同，結果更引起不少爭議。今年由陳豪、黃翠如、汪明荃、高海寧、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、姚子羚、張振朗及馬國明共10位藝人作為代表進行抽獎，其他藝人則在10人中選擇在一人身上落注，若東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」
TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
梁凱寧曬沖繩完婚照 與跑車合影被讚型人配型車 車牌1314彌漫浪漫氛圍
前TVB新聞主播梁凱寧於今年7月33歲生日時，喺社交平台宣布與男友訂婚，表示男方由大學同學變男朋友，再變未婚夫，多年來經歷各種高低：「曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～ 一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️ 更期待與你未來更多的平平淡淡❤」昨日（18日），梁凱寧大曬二人沖繩婚禮照片，彌漫浪漫氛圍。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張振朗楊偲泳愛得低調 疑被網民捕獲見女方家長
現年38歲嘅無綫小生張振朗近年備受力捧，喺年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。愛情和事業兩得意嘅張振朗，2019年公開與楊偲泳（Renci）戀情，二人一直愛得低調，近日有網民見到張振朗喺餐廳食飯，疑似與楊偲泳見家長。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
47歲舒淇首認「一直想要小孩卻沒如願」！揭原生家庭恐懼陰影：想生不敢生
47歲女星舒淇近來以首部自編自導電影《女孩》在國際影展獲獎，作品上映之際，她接受香港主持人鄭裕玲專訪，罕見談到婚後多年沒有孩子的真正原因，也首度澄清外界對她與丈夫馮德倫的誤解。姊妹淘 ・ 1 天前
見字如見人｜漫寫英國（三）肯特郡尋找尤德夫人 遇上香港名門管家轉做醫院大廚｜冼麗婷
肯特郡坎特伯雷大教堂內有一塊「香港總督尤德爵士紀念碑」，上面刻上他的中英文名字、職銜，和香港殖民地歷史徽號，放在有一千四百多年歷史的英國大教堂，紀實與解構，宗教與政治，這個時候，重看歷史與人物，心裏有更多問題，更多想像。Yahoo新聞 ・ 1 天前
有一種愛情叫袁詠儀與張智霖！結婚24周年甜蜜如初見，4大「模範夫妻」相處之道：最重要是不忘初心及承諾
袁詠儀與張智霖結婚 24 周年，甜蜜如昔享受一家三口的幸福生活，二人登上綜藝節目時經常放閃，讓網民高呼「有一種愛情叫袁詠儀與張智霖」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《新聞女王2》水着晒唔停 廖慧儀胸戰鄧凱文陳曉華
【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》尋晚（18日）播出嘅第7集，就派出多位索女比堅尼上陣，大玩遊艇P，當中就有身材滿分嘅陳曉華、廖慧儀、「新咪神」鄧凱文、郭珮文、潘明璇、邢慧敏、梁允瑜等輪番上場，睇到網友拍晒手掌，為急降嘅氣氛增添幾分暖意。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前