吳家樂鄧兆尊數圈中麻煩友 女星例遲2個鐘 打排球男藝人開工變衰人 告狀告到導演俾人炒

劉嘉玲與一眾藝人參與嘅內地綜藝節目《一路繁花2》中，談及一些耍大牌、不敬業的演員時，嘉玲姐大爆拍戲時遇上一名堅持只能拍「四分三側臉」的男演員，結果拖慢了整個拍攝進度，直言「很生氣」仲想借拍戲暴打對方，「到最後有一場戲是我要打他的，我想真打」。

劉嘉玲示範想打該名「四分三側臉男演員」，但在最後一刻被喊停。（《一路繁花2》截圖）

娛圈麻煩友點止得一個？吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》就以劉嘉玲嘅經歷展開話題，兩位仲開名兼揞名爆佢地見識過嘅開工麻煩奇聞－

娛樂好好玩

鄧兆尊試過同一位麻煩女星同劇但不同戲軌，大爆有人「例遲」至少2個鐘，令到同劇另一位斯文演員都忍唔住爆粗鬧，但因為女星係主角，眾人敢怒而不敢言。吳家樂估女星姓氏係咪大姓，兆尊就話唔係，「佢個姓好『暖』」，並拎起手上保溫杯俾貼士。「呢隻係咩杯呀？」，幕後人員一講就明，保「溫」呀。

吳家樂拍過套劇，有場戲拍完就完成全劇戲份，但係該位「大姓」對手竟然甩底5次都拍唔成，但其中一次對手話唔舒服開唔到工，第二日報紙就報導該位對手演員前一晚去咗慈善晚宴！家樂話同劇嘅肥姐都叫佢忍讓，可想而知該位對手幾大勢力。有網民留言指吳家樂同肥姐同劇嘅劇集有《美味天王》，而該劇女主角係張可頤。

吳家樂有同圈中人組成排球隊，佢話其中一位男藝人做波友好好，但係開工就難頂，更直指該人「衰格、自私、令人好難受」，直情令錄影廠氣氛變得好差，甚至告狀告到導演俾人炒。鄧兆尊在旁搭咀問「乸乸地？」之後引到吳家樂爆笑，似乎估到係邊位，但強調嗰位藝人係工作認真。兆尊仲爆料指該位曾經同佢同劇嘅藝人，曾經以為兆尊喺佢背後講佢壞話，於是當面對質，兆尊就回應話「我要講你壞話就兜口兜面同你講啦」，反而因此而成為朋友。幕後人員估「打排球嘅係咪做過消防員架」，呼之欲出啦。

