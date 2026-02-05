46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿
吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。
兩父女的雜誌封面，除了驚訝吳尊那年月絲毫不損的面容，也驚訝Neinei已經長得那麼大，甚至已長高至父親的視線水平。吳尊形容拍攝令他回想起十年前《爸爸回來了》的畫面，女兒初長成，父親也感觸良多。
Neinei吳欣怡，2010年出生，在4歲時初登綜藝節目《爸爸回來了》第一季，成為節目賣點，可愛的模樣獲得不少人的喜愛。7歲時也和吳尊一同參加《爸爸去哪兒》，去年年初，父女二人也再拍攝《我們的爸爸》，父女檔多年來都擁有一定支持者。
15歲的她，當然也漸漸有自己的主見。她曾分享嫌爸爸的衣著品味欠佳，幫忙準備的衣服不好看。早前一家人前往澳洲，觀賞澳網比賽，女兒居然直接指父親太胖：「別吃了，你太胖了。」吳尊把女兒當成永遠的小公主，但看來女兒只把父親當成肥大叔吧！
