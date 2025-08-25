吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣

「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！

啱啱過咗嘅8月22日係吳岱融嘅66歲生日，老婆鍾淑慧親自為老公整生日扇，並喺社交網站上載短片，留言話「今年既然你甚麼都不要， 唯有就地取材，把愛心送給你。 親愛的，祝你生日快樂，身體健康，每天開開心心啊。」而吳岱融亦有出PO，上載影片兼留言話「8月22 今天是我生日 我老婆親手給我做的生日扇 她的第一次手工藝作品 不錯不錯」。影片中嘅吳岱融以光頭造型示人，而下巴則留有白鬍子，外貌同「五虎」湯鎮業激似樣。

吳岱融Facebook影片截圖

吳岱融Facebook影片截圖

吳岱融Facebook影片截圖

吳岱融Facebook

吳岱融

吳岱融Facebook

《巨輪II》劇照

《隱門》劇照

