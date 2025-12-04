精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
47歲吳建豪暴瘦！陸網瘋傳「4個月瘦20kg」 他親曝原因：還挺明顯
47歲的吳建豪12月2日在社群上曬出一張自拍照，暴瘦模樣立刻引發討論。身高180公分的他，在照片中臉頰明顯凹陷、脖子變得細瘦，不少粉絲直呼「變得太瘦了」，意外掀起熱議。
有粉絲指出，吳建豪在2025年7月約70公斤，如今看起來已經瘦了一大圈，有大陸網友推估僅剩約50公斤，遠低於男性健康標準。也有人指出，若真是3到4個月內減掉近20公斤，速度已遠超過醫學建議的安全範圍，長期下來恐引發肌肉流失、代謝紊亂等健康風險。
不過，也有網友質疑「這些數字看起來像營銷號亂寫的」、「180公分這樣的身材不可能只有50公斤，加個10公斤可能還比較合理」，不同說法各自流傳。更多粉絲則在留言區表達擔憂「不要太瘦，身體健康最重要」、「太瘦會顯老」、「可能只是拍照角度問題吧」。
外界猜測，吳建豪可能是為新電影《極限逃殺》飾演特警而刻意減重，也有人認為與12月19日F4上海演唱會的壓力有關。吳建豪對此則未明確解釋，但坦言確實瘦了，「還挺明顯，加上拍攝角度和死亡頂光」，自嘲拍照技術還不及格，才拍出嚇到大家的照片。
延伸閱讀
F4傳明年開25週年演唱會！吳建豪曾認「相處不愉快」 睽違13年解心結合體
其他人也在看
孫藝真IG曬健身實況！43歲背肌雕成女戰士等級 蜜桃臀曲線完美到不科學
而除了背部，大批粉絲也被她完美的「蜜桃臀」驚呆。從照片中可以看到她長期訓練累積的臀腿曲線結實飽滿，完全展現產後媽媽最夢寐以求的肌肉狀態。網友忍不住大讚：「背肌狠、臀部更狠」、「玄彬真的娶到寶」。...styletc ・ 1 小時前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 2 小時前
楊梓瑤布吉大晒水着放題 梳化沙灘吊床拗腰喪影相
【on.cc東網專訊】前港姐楊梓瑤（Amina）近日在社交網派福利，分享到泰國布吉島的旅行相。擁有高挑模特兒身材的她亳不吝惜美好身段，上映水着放題，分享多張三點式泳衣照，大騷滑嫩肌膚及弗到漏身材。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
聖誕好去處2025｜利東街變身歐洲嘉年華！8米金光聖誕樹/夢幻旋轉木馬/飄雪音樂匯演/聖誕市集
今年利東街帶來「Luminous Carnival」聖誕主題活動，以歐洲嘉年華為靈感，運用超過兩萬顆智能LED燈珠帶來聖誕樹、空中摩天輪、飛天熱氣球及旋轉木馬等夢幻打卡位，每晚上演聖誕燈光音樂匯演，12月指定日子更有飄雪匯演、聖誕老人村角色節日派對、聖誕市集等，尤如置身將歐洲五光十色的嘉年華一樣夢幻！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
女星168cm「體重驟降到49kg」出現嚴重副作用！為健康急增胖：絕不能低於50kg
女團SISTAR前成員昭宥近來因成功大幅減重，再度成為話題焦點。她在11月27日透過個人YouTube頻道《昭宥記SOYOUGI》公開最新身體數據與減重過程，坦言體重驟降後出現姿勢性低血壓惡化、頭暈等副作用，也讓粉絲相當擔心。姊妹淘 ・ 1 天前
屯門屋苑工人拉橫額追薪 數十工人遭拖欠4個月工資
【on.cc東網專訊】屯門有工人追薪。今日(4日)早上9時59分，景峰徑怡樂花園有數十名工人在屋苑範圍內鐵欄上拉起寫上「有汗出冇糧出」橫額追薪，有居民見狀報案求助。警員接報到場處理事件，據了解，涉事數十名工人被拖欠4個月工資，工人正與判頭洽商解決方案。on.cc 東網 ・ 3 小時前
日本超市驚現完整毛熊掌！ 5萬5555日圓右手最甜？
一位女網友在Threads貼出照片，肉品冷凍櫃裡不是豬腳雞翅，而是一整排黑熊前掌，毛、爪、肉墊全留Japhub日本集合 ・ 2 小時前
中年好聲音4│谷婭溦做評審「小辣椒」上身 教咬字反遭質疑講廣東話有口音
TVB皇牌歌唱選秀節目《中年好聲音4》正熱播中，谷婭溦（Vivian）新加入成為常駐評審，性格直率的她被網民稱為「小辣椒」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 18 小時前
宏福苑五級火｜宏志閣居民稱屋內完好 長者稱「聽天由命」冀就近安置方便覆診｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑11月26日發生五級火，增至159死，仍有 31 人失聯。火災中唯一沒被波及的宏志閣，居民昨日起一連兩日獲安排返回居所取物品。今（4 日）早繼續有零星街坊帶同行李箱到場，有義載的士待命，有人上樓搬走雪櫃、吸塵機及大量衣物等。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜宏志閣內部環境曝光 大量發泡膠封窗 冷氣機口被黏密不透風｜Yahoo
大埔宏福苑五級火揭露維修監管出現嚴重問題，其中警方在未受波及的宏志閣發現每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，不排除是導致火勢迅速蔓延的原因。昨日（3日）宏志閣居民返回居所取回重要物品，有居民向《Yahoo 新聞》提供照片，顯示大廈多處窗戶被貼上發泡膠板，有冷氣機的安裝口被封，更在四邊塗上玻璃膠，密不透風。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
王肇枝中學16名宏福苑學生已復課 狀態大致回復
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火慘劇，全港哀痛，區內不少居民以及學校師生目擊大火焚燒，情緒受影響，包括鄰近的王肇枝中學師生，校長鄭思宏接受傳媒訪問表示，校內16名學生住在宏福苑，當中包括應屆文憑試考生，校方即時提供支援，包括學習物資及情緒輔導，校服商及書on.cc 東網 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜老伴受困火場 路透社登老翁哭喊照被批消費悲情 兒子：藉發聲療傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生的嚴重火災，奪去逾百居民性命，當日趕到現場的路透社攝影師Tyrone Siu，捕捉到一名七旬老翁雙臂高舉、悲痛吶喊的照片，佔據多個國際媒體版面，成為大埔火災的標誌性畫面。惟事後該照片被批評是消費悲情、不尊重災民等，路透社昨（2 日）發布跟進報道，照片中事主的老伴當日被困火場，仍然失聯，事主兒子表示，希望透過講述自己家庭的故事，作為其中一種療傷的方法。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜香港工程裝飾商會：建議政府即時修例 外牆工程須採用高阻燃建材｜Yahoo
大埔宏福苑五級火後，工程相關業界都紛紛提出安全建議。香港工程裝飾商會昨日（3日）發聲明，深切哀悼死難者與殉職消防員，並深切慰問受影響人士。商會建議，政府應即時修例於大廈外牆工程中，須採用更高阻燃性的建材；又建議強制大維修承建商必須使用由屋宇署認可物料中央資料庫內指定物料包括防火要求，供物業管理公司查冊。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
近日，日本 Moriyama 守山乳業推出的可可朱古力奶突然在 Threads 掀起熱議，憑住其濃厚口感及強烈可可香氣成功俘虜一班朱奶愛好者。不少人發現香港有售就馬上入手又紛紛分享試飲後感大推這款「神級」朱奶！另一邊廂，有人則覺得其味道未符期望，甚至開始比較及推介其他幾款朱奶，引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 7 小時前
台北美食｜杜汶澤插旗台灣餐飲業 與團隊打造全新港式小吃品牌「小杜麵館」
杜汶澤插旗台灣餐飲業！杜汶澤移居台灣5年，與團隊打造全新港式小吃品牌「小杜麵館」，餐廳將於12月6日在台北大安區開張，以更細緻、講究的方式重新詮釋雲吞麵、牛腩麵、廣東老火湯等港式美食。Yahoo Food ・ 2 小時前
張敬軒私下派巨額慰問金予宏福苑粉絲 被形容「黐線佬」暖心舉動感動網民
大埔宏福苑五級大火發生後，唔少中港藝人都伸出援手捐款，韓國藝人亦響應，希望讓受影響之居民獲得實際支援，張敬軒嘅低調善舉更加如冬日暖陽般感動人心。日前，有宏福苑居民於社交平台發文指張敬軒係「黐線佬」，原來佢向居住於宏福苑嘅歌迷會會員作出慰問，信封內塞滿多疊千元現金。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前