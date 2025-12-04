47歲吳建豪暴瘦！陸網瘋傳「4個月瘦20kg」 他親曝原因：還挺明顯

47歲的吳建豪12月2日在社群上曬出一張自拍照，暴瘦模樣立刻引發討論。身高180公分的他，在照片中臉頰明顯凹陷、脖子變得細瘦，不少粉絲直呼「變得太瘦了」，意外掀起熱議。

有粉絲指出，吳建豪在2025年7月約70公斤，如今看起來已經瘦了一大圈，有大陸網友推估僅剩約50公斤，遠低於男性健康標準。也有人指出，若真是3到4個月內減掉近20公斤，速度已遠超過醫學建議的安全範圍，長期下來恐引發肌肉流失、代謝紊亂等健康風險。

廣告 廣告

不過，也有網友質疑「這些數字看起來像營銷號亂寫的」、「180公分這樣的身材不可能只有50公斤，加個10公斤可能還比較合理」，不同說法各自流傳。更多粉絲則在留言區表達擔憂「不要太瘦，身體健康最重要」、「太瘦會顯老」、「可能只是拍照角度問題吧」。

外界猜測，吳建豪可能是為新電影《極限逃殺》飾演特警而刻意減重，也有人認為與12月19日F4上海演唱會的壓力有關。吳建豪對此則未明確解釋，但坦言確實瘦了，「還挺明顯，加上拍攝角度和死亡頂光」，自嘲拍照技術還不及格，才拍出嚇到大家的照片。

延伸閱讀

F4傳明年開25週年演唱會！吳建豪曾認「相處不愉快」 睽違13年解心結合體

F4世紀合體！驚喜登大巨蛋唱〈流星雨〉 五月天阿信驚嘆：為什麼都沒變？