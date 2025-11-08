鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照，只見二人身處室內房間，肩項圍上白布，相信正在處理髮型。
Daniel留言表示：「當大家都在SEMA展會（美國拉斯維加斯改裝車零配件展覽會）上忙著的時候，我和我的妻子Lisa S.雷珊，23年來第一次一起工作！我們的第一份工作是在香港拍攝一本雜誌的封面。當時我們剛開始秘密交往（那時候狗仔隊太瘋狂了，所以我們把戀情保密了一年多），碰巧雜誌社安排我和她搭檔。現在我們又正式一起工作了！太棒了！」。
Daniel與Lisa S.眼神一致地望着鏡頭，雖然男的短髮、女的長髮，但許多網民都認為倆夫妻樣子十分相似，笑指「兩個吳彥祖」，又指Lisa S.似比丈夫「更Man」，甚至形容她「比吳彥祖更像吳彥祖」，亦有人指Lisa S.留著中間分間的長頭髮，看起來像草蜢成員蔡一智。
不過有人為Lisa S.平反，指她年輕時是著名模特兒，身型與外貌都很漂亮，只是年長了和近年髮線向上移而影響外表，又指夫妻間的感情早已超越外表，而吳彥祖結婚多年都沒傳出緋聞，「呢啲咪就係真愛囉」。
