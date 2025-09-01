新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
吳彥祖七夕曝「夫妻私下搞怪日常」！真實甜蜜超圈粉，這才是愛情的模樣
8月29日七夕情人節，吳彥祖在社群平台發文詢問：「七夕你們怎麼過？」並送上祝福：「傳統佳節，七夕七惜，願各位都收穫滿滿愛意！」隨後他發出一支與妻子Lisa的合拍影片，也讓網友直呼「狗糧灑滿」。
影片中，吳彥祖完全沒有螢幕上的高冷形象，半蹲著身子，像隻活潑的小動物，雙臂一甩一甩，生動模仿螃蟹動作，滑稽可愛。而Lisa則站在一旁配合，雙手歡快揮動，臉上洋溢幸福笑容。兩人的背景則是世界各地著名景點：巴黎鐵塔、馬丘比丘……以趣味方式記錄夫妻婚姻生活的足跡。
影片一出，網友留言熱烈，有人被兩人的甜蜜感動「這才是幸福婚姻的真實模樣」、「被吳彥祖和Lisa的愛情狠狠秀到」。也有人對吳彥祖形象轉變感到驚訝，調侃「視顏值如糞土」、「人上了年紀是不是都會這樣」。
延伸閱讀
49歲吳彥祖一家三口現身紐約 12歲愛女「逆天長腿」讓網友驚訝：基因太強大
其他人也在看
陳嘉寶賀大女做小學雞旅行鬆一鬆 台灣人間定格好難拍
【on.cc東網專訊】藝人陳嘉寶（Anjaylia）與老公婚後育有3個女兒，成為3孩之母，大女Hosanna早前幼稚園畢業，令Anjay有感而發，日前趁即將升讀小學的Hosanna尚未開學，她帶同女兒到台灣旅行，並在社交平台晒出多張母女照，寫道：「和我的準小學生東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳曉華被網民爆與朱敏瀚蜜遊日本 認同遊：我同女仔朋友去旅行你哋又唔發現
日前有網民於社交平台發文，於日本街頭偶遇張振朗、楊偲泳和朱敏瀚，並與三人合照 ，照片中雖然陳曉華Hera 未有現身，不過就暗示照片由Hera拍攝，隨即被爆出Double Dating。昨晚（31日），Hera出席港姐2025決賽活動，Hera就親自回應，更承認有一同出遊。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
否認從良秘婚 上原亞衣自爆被騙千萬靠乜回本
【on.cc東網專訊】日本前傳奇AV女優上原亞衣退役9年，近排動作多多。除了化身AI偶像唱歌外，又推出AI人偶《AITwins》。她日前來港宣傳，並接受本報專訪。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
她如何用惡女角色翻轉人生？米倉涼子轟動轉型的真相！
米倉涼子（Yonekura Ryoko），1975年8月1日出生於神奈川縣橫濱市，簡直是日本娛樂圈的超級傳奇！😄 這女孩從4歲就開始練古典芭蕾，一路跳到21歲，還進了專業舞團，舞技完全是開掛等級！Japhub日本集合 ・ 19 小時前
老婆婚戒掉垃圾桶 加拿大男衝掩埋場 18公噸垃圾中翻找 不到一小時奇蹟找回
加拿大卑詩省男子塞伊克（Steve Van Ysseldyk）結褵26年的妻子珍妮（Jeannine），日前發現婚戒與10周年紀念戒不慎在洗手時遺失，經調閱家裡監視器、一番瘋狂尋找後，推測可能掉到垃圾桶裡，而戒指最終可能目的地在當地的垃圾掩埋場中。 塞伊克英勇地在18公噸腐爛、惡臭的垃圾中爬行、用雙手翻找，所有人都覺得這是「不可能的任務」，包括掩埋場員工韋伯斯特（Denny Webster），他一邊駕駛挖掘機幫忙找，一邊想著建議重買算了。 未料奇蹟般地，塞伊克在垃圾中認出自家丟的香腸廚餘殘渣，先找到第一枚戒指，第二枚接著很快被發現，不到一小時全部找回。珍妮感動落淚，表示這件事展現「先生有多愛她」。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
宣萱是林家謙演唱會尾場嘉賓！完全看不出已經55歲、4大凍齡穿衣之道
回歸香港觀眾面前的宣萱，似乎是時間定格，看不到一點歲月痕跡。而在凍齡的大潮流下，相信宣萱絕對能列入凍齡美女行列，踏入50+歲的她，明顯愈來愈富有女人味。雖然很少觀眾會特別留意宣萱的打扮穿搭，但其實她的簡約風格，確實為她增添了不少分數，亦是她看來保持年青的方法，馬上看看她的日常穿搭。自然妝容 髮型與妝容，永遠是容易透露年齡的黑暗史。而宣萱在這方面做得非常出色，因為她似乎從出道至今，都保持自然的妝容與簡單的髮型，減低「出事」率。 就算妝容潮流怎麼轉變，宣萱都依舊保持粗眉大眼的自然妝，這亦是為什麼她看來改變不大，而且能保持年輕的方法之一。 簡約穿搭 另外，宣萱一向奉行簡約打扮，不會過份緊貼潮流或過份誇張，而簡約風格的好處，是永遠長青耐看，尤其成熟女性穿簡約風格，反而會感覺年青。 就算日常外出，宣萱也是以T裇、牛仔褲及球鞋作打扮。貫徹她一向簡約休閒的風格。 宣萱的服裝，基本上不會過於花巧，沒有太多圖案設計，而且線條非常利落。 至於工作時，她也是會選擇盡量簡潔的設計款式，完全把她簡約主義風格進行到底。 宣萱有時會予人剛強味，而適當的配飾配襯，有平衡整體造型風格的作用。 風褸、高腰緊身褲和過膝長靴ELLE.com.hk ・ 20 小時前
領展(00823)COO 卓格理明年3月辭任
繼行政總裁王國龍將於明年6月退休後，領展(00823)續有高層離職。市傳領展首席營運總裁卓格理(Greg Chubb)將於明年3月辭任，由集團資產管理董事總經理范世牧(Emmanuel Farcis)替任。 領展發言人回覆查詢稱，卓格理決定離任領展資產管理首席營運總裁一職，返回澳洲尋求其他發展機。 （BC)#領展infocast ・ 1 小時前
HUAWEI MatePad Mini 真機對比，iPad mini 完敗!!!
文章來源：Qooah.com HUAWEI 已官宣9月4號召開新品發佈會推出 HUAWEI MatePad Mini 平板電腦，這是 HUAWEI 旗下首款 8.8吋 OLED 小平板，對標行業標桿 Apple 的 iPad mini。 9月1日，有多位博主展示了 HUAWEI MatePad Mini 真機與 iPad mini 的對比展示。最直接看到的便是屏幕顯示效果的差異巨大，MatePad Mini 採用的是超窄邊挖孔屏方案，而 iPad mini 仍為祖傳停航母邊框。 細節方面，iPad mini 的屏幕和機身R角不一致，所以有些許不協調。HUAWEI 的窄邊框設計讓屏幕周圍等寬，屏佔比更高也更協調。兩款設備放在一起甚至有種不是一個時代的感覺。 對於平板而言，窄邊框有可能涉及到誤觸等場景，會嚴重影響日常體驗，需要對系統進行細緻的調教，具體表現等待發售後的實際使用驗證。 據爆料，MatePad Mini 採用 8.8吋 16:9 屏幕，支援 120Hz 刷新率，將會提供普通屏幕、柔光屏、墨水屏等多個版本，選擇性十分豐富，滿足不同群體需求。 此外，MatePad Mini 搭載麒Qooah.com ・ 7 小時前
游詩璟穿比基尼超辣 濕身入水導演看傻
[NOWnews今日新聞]三立八點檔《百味人生》讓演員們過足戲癮，也挑戰許多全新角色。游詩璟在劇中飾演王振復的女兒，同時也是江宏恩的情婦，再次演出壞女人的她表示，為了詮釋角色做了很多準備。不僅如此她還...今日新聞 娛樂 ・ 7 小時前
愛上他們請小心！和這四大星座戀愛「超容易受傷」，踏入前請三思
Top1 水瓶座 愛上天馬行空的水瓶，就像追著風跑，怎麼努力也抓不住。他們重視自由與獨立，需要大量個人空間，不 […]姊妹淘 ・ 15 小時前
朱敏瀚陳曉華蜜遊大阪被斷正 與張振朗楊偲泳Double Dating
【on.cc東網專訊】無綫上位小生朱敏瀚近年備受力捧，去年他被爆與港姐冠軍出身的陳曉華撻着，雙方曾大方承認正在了解中，早前更被東網踢爆男方租屋畀「女友」住，但由於兩人正處於事業搏殺期，有指他們被公司要求低調處理感情事，所以未有公開戀情。不過繼今年5月合體追英超球東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
美CDC高層辭職 警告疾管中心政治化日益嚴重
（法新社華盛頓31日電） 日前為表抗議，而從美國疾病管制暨預防中心（CDC）辭職的高層官員今天譴責該組織政治化日益嚴重，並警告科學與意識形態之間的「防火牆」已經瓦解。他說：「科學與意識形態之間的防火牆已經徹底瓦解。」法新社 ・ 19 小時前
Polo Shirt憑什麼成為街頭新寵？2025秋冬衣櫥必備，從經典到Oversize、短身、條紋學習穿出高級感
過往的 Polo Shirt，常被視為「正經」、「有點老派」的衣櫥必備，甚至帶點學院風格的印象。但近年潮流興起一股懷舊熱，將這件看似平凡的單品推回時尚舞台。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
灣仔演藝學院爆水管 射出10米高水柱
今日(1日)清晨5時11分，香港演藝學院對開分域街22號爆水管，花槽位置射出多條逾10米高的水柱，不斷射向演藝學院外牆。警員接報後趕到，證實現場交通並未受影響，隨即通知水務署人員到場處理。 水務署表示，早上接獲報後已派員到場跟進，在關上相關水掣後，現場已停止湧水。經了解後，確認涉事水管為香港演藝學院的私人食水供水am730 ・ 20 小時前
37歲林書豪宣佈退役
【Now Sports】曾經在NBA引起一股「林來瘋」熱潮的一代籃球名將林書豪，周日在其社交平台更新宣佈，以37歲之齡退役。畢業於哈佛大學的林書豪，曾經效力紐約人時，以驚人表現，連續6場常規賽取得20分以上，帶領球隊取得7連勝，締造了一股「林來瘋」（Linsanity）熱潮，而他於2019年隨多倫多速龍，奪得NBA總冠軍，也效力過洛杉磯湖人，與高比拜仁成為隊友，在NBA生涯上陣480場常規賽，取得5567分。2019年，林書豪與CBA北京首鋼簽下加盟合約，到2023年重回台灣，加盟新北國王隊，並贏得P+聯賽總冠軍，今次宣佈退役，為結束15年的職業籃球員生涯劃上完美句號。now.com 體育 ・ 1 天前
Lisa私服穿搭引爆熱議！褲子上寫中文「整天瞎逼忙」 網友瘋朝聖：打工人心聲
韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa近日再度成為焦點！8月28日，她在東京私人行程中被粉絲偶遇，當時身穿一條黑色長褲，腰間印著超直白的中文標語「整天瞎逼忙，還TM不掙錢」，瞬間掀起網路熱議，網友笑稱：「根本就是打工人的心聲！」姊妹淘 ・ 17 小時前
職場緋聞曝光 雀巢剛上任一年的CEO被迫走人
【彭博】— 以保守企業文化而聞名的雀巢公司再掀高層動盪，這家全球最大的食品公司因未披露的職場戀情將剛接手一年的執行長Laurent Freixe掃地出門。Bloomberg ・ 4 小時前
印尼騷亂 │ 一場由議員房津觸發的全國示威 為何人民這麼介懷？
持續多日的印尼示威浪潮，至今造成六人死亡，香港保安局上周六（30 日）已針對印尼發出黃色旅遊警示。源自人民不滿國會議員高薪厚祿的抗議行動，自上周一（25 日）起不斷蔓延，逼使印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）取消訪華行程。到底這場怒火為何而燒？甚麼因素火上加油？何時才能平息？Yahoo新聞 ・ 15 小時前
67歲影帝梁家輝細女分享4個月大混血囝囝生活照 兩爺孫對望畫面極溫馨
67歲影帝梁家輝近日忙於宣傳電影《捕風追影》，有戲中女演員曾涵煜於社交平台分享自己於片場吸煙區吸煙時，梁家輝主動遞上一張摺疊椅，示意佢坐下休息，大讚梁家輝溫柔零架子。梁家輝與太太江嘉年育有一對孖女梁穎晨及梁靜曦，近年榮升外公，繼大女梁穎晨（Chloe）去年9月誕下小公主，細女梁靜曦（Nikkie）亦於今年4月誕下混血囝囝Thibeaux。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前