吳彥祖七夕曝「夫妻私下搞怪日常」！真實甜蜜超圈粉，這才是愛情的模樣

8月29日七夕情人節，吳彥祖在社群平台發文詢問：「七夕你們怎麼過？」並送上祝福：「傳統佳節，七夕七惜，願各位都收穫滿滿愛意！」隨後他發出一支與妻子Lisa的合拍影片，也讓網友直呼「狗糧灑滿」。

影片中，吳彥祖完全沒有螢幕上的高冷形象，半蹲著身子，像隻活潑的小動物，雙臂一甩一甩，生動模仿螃蟹動作，滑稽可愛。而Lisa則站在一旁配合，雙手歡快揮動，臉上洋溢幸福笑容。兩人的背景則是世界各地著名景點：巴黎鐵塔、馬丘比丘……以趣味方式記錄夫妻婚姻生活的足跡。

影片一出，網友留言熱烈，有人被兩人的甜蜜感動「這才是幸福婚姻的真實模樣」、「被吳彥祖和Lisa的愛情狠狠秀到」。也有人對吳彥祖形象轉變感到驚訝，調侃「視顏值如糞土」、「人上了年紀是不是都會這樣」。

