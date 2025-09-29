吳彥祖51歲生日｜擁有神級外表並選擇愛情專一，在和外界隔絕的南非認定太太：那時我覺得我們要永遠在一起

如果擁有吳彥祖的外表，你會過著怎樣的愛情生活？由入行前的少年狀態，到了現在的大叔年紀已經帥氣十足，絕對有資格選擇過著花花公子的生活。但他由婚前已是個專一男子，到了和Lisa.S結婚也有了女兒，也過得尊重又和諧。乘著吳彥祖51歲生日，也來回顧這位頂級男神的愛情觀。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

「我知道自己長這樣子，很多女人會來找我。但我的性格是我喜歡一個人就不會再去找別人，但她們都不相信，後來認識其他人，就會離開我。」

吳彥祖由入行開始就是公認的美男子，在初期甚至跟馮德倫和舒淇一同拍攝《美少年之戀》，這黃金組合完全不失禮。但有趣地，吳彥祖一直都不覺得自己帥氣，甚至對「男神」的稱呼非常抗拒，皆因在美國長大的他，認為男神都是金髮藍眼的帥哥，和自己截然不同，甚至也曾感到不自信。後來，當他身邊開始出現表現出好感的女生，才重新審視自己的外表。但這樣的外表，沒有為他帶來很多段愉快的感情，甚至多次被前女友們提出分手：「我知道自己長這樣子，很多女人會來找我。但我的性格是我喜歡一個人就不會再去找別人，但她們都不相信，後來認識其他人，就會離開我。」

「那時我覺得我們應該要永遠在一起，所以跟她求婚。現在在家裡，我女兒是第一，太太第二，我地位最低。」

和太太Lisa.S結緣前，也許吳彥祖對愛情這回事也沒非常有信心。某次在看到吳彥祖的雜誌封面照後，Lisa.S一見鍾情，甚至主動展開追求。在認識三個月就開始交往，或許是模特兒的關係，Lisa.S把娛樂圈的事看得很開，明白很多花邊新聞只是炒作。雖然理解很多人喜歡吳彥祖，但也知道對方對自己非常專一，不擔心對方會出軌。漸漸地，吳彥祖也認為Lisa.S和自己以往的女友不一樣，甚至開始有結婚的想像：「那時我覺得我們應該要永遠在一起，所以跟她求婚。現在在家裡，我女兒是第一，太太第二，我地位最低。」

「我們都非常了解對方，還未開口，就已經猜到想說的話。能理解對方的內心想法，會更容易產生共鳴，也令感情更和諧穩定。」

過了很多年，吳彥祖仍然記得和Lisa.S第一次去南非旅行的畫面，沒有電腦、沒有電器，二人就靜靜地和大自然在一起，在當刻他就愛上了這個女人：「在南非，我們生活狀態很簡單，24小時都在一起。那種完全給予的感覺，我覺得是很真摯的愛。」於是後來，二人的婚禮就決定在南非叢林舉行。Lisa.S曾在婚後分享，婚前和婚後的分別不大，情侶和夫妻的分別，大概只是不再尋找其他對象，皆因已認定為唯一：「我們都非常了解對方，還未開口，就已經猜到想說的話。能理解對方的內心想法，會更容易產生共鳴，也令感情更和諧穩定。」

Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

黃子華65歲生日｜如《破・地獄》一樣不婚不生，選擇單身的愛情觀：我不姓何，沒很多身家，怎可以生仔？

待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係

Taylor Swift是「顯化女王」？16年前與Selena好姊妹對於「愛情」的信念成真：真愛是存在的，不是我們在9歲時幻想出來的東西