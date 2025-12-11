吳志中：台灣將把最先進晶片生產製造留在國內

（法新社台北11日電） 外交部政務次長吳志中接受法新社專訪時表示，台灣計畫將「最先進」晶片的製造生產留在國內，並持續在全球半導體產業中扮演「不可或缺」的角色，儘管受到中國軍事施壓。

台灣生產全球逾五成晶片，以及幾乎所有的先進晶片，台灣在半導體領域的主導地位，一直被視為抵禦中國入侵或封鎖的「矽盾」。

不過，中國犯台威脅引發外界對全球供應鏈中斷的憂慮，也升高要求將更多晶片生產移往海外的壓力。 吳志中受訪時說：「我們會努力將最先進的技術留在台灣，確保台灣在半導體生態系中，持續扮演不可或缺的角色。」

吳志中指出，台灣沒有足夠的土地、水和能源來容納為滿足晶片需求激增所需的大型晶圓廠。「因此我們逐步擴大在全球的投資，但仍保持與台灣的連結」。

台積電已在美國、日本與德國設廠。隨著美國總統川普揚言對海外生產的半導體課徵關稅，台積電今年稍早宣布將在美國再投資1000億美元。

然而，吳志中指出，要在美國完全複製台積電的工廠充滿了挑戰，他說，台灣具備「非常特殊的文化」能讓半導體製造達到高水準。

吳志中說，降低晶片產業風險的最佳方式不是把晶圓廠移往海外，而是「避免戰爭」。