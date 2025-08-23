潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。
吳文忻昨日分享影片，看見她身上插了多條輸送液用喉管，右肩膊近胸口、腋下、手背都插針。吳文忻撰長文解釋：「最近我受權了私家醫生，用了2月尾在瑪麗醫院抽針的細胞做化驗，同一個細胞，私家和政府瑪麗驗出來的報告是截然不同的。」
吳文忻指私家醫生驗出來是三陰乳癌：「如果係三陰，係應該用PDL1隻藥去應付它，但是瑪麗醫院驗咗兩次出來都話不是三陰乳癌，又不是完全係荷爾蒙，所以冇乜藥target佢，只係用住化療藥先。」
最近的醫院驗血報告，癌指數見到下跌，但腫瘤卻變大，續道：「但係呢一個月我係摸到個腫瘤係大咗好多同好硬，所以我都真係好無奈……😳🙄! 惟有做住啲冇副作用而又增強免疫力和強力消炎的治療，睇吓現在摸到又大又硬嘅腫瘤會唔會縮細番！」
吳文忻曾與醫生傾談，做一個持續三個月的測試報告，希望透過測試找出治療方案，幫助癌症病人有不錯的輔助治療：「和另一位支持打高劑量維生素C去抗癌嘅鄭醫生傾過，做一個持續三個月的測試報告，睇吓1）一星期打3次高劑量維生素C（皮下脂肪注射20000mg）在左胸的腫瘤附近。2）和靜脈點滴高劑量維生素C（30000mg）＋另外一些超級抗氧化劑和微量元素zinc入血管。3）再加上每晚瞓住覺聞高能量純氫的氫氣機（6000ml/min）消除自由基，做一個三管齊下，持續三個月的功能醫學抗癌副助治療報告testimonial，透明地向大家公報，睇吓呢個方案，會唔會係一個對癌症病人的一個不錯的輔助治療！」
