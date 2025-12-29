吳文忻勇奪新城新人獎 因司儀介紹「末期癌症病人」感到被冒犯：覺得好哽耳

51歲嘅吳文忻（現改名吳忻熹Nathaliie）去年癌症復發，今年更惡化至第4期，癌細胞擴散至尾龍骨，現正積極接受治療。今年佢推出新歌《重生》，一圓歌手夢，日前更憑此歌喺《新城勁爆頒獎禮2025》奪得「勁爆我撐新人」獎。

吳文忻盛裝出席《新城勁爆頒獎禮2025》，並喺台上發表得獎感言，除咗感謝大家之外，仲希望藉自身經歷鼓勵其他病友，感言獲得全場掌聲。不過佢沉澱一日後喺社交網站出PO剖白心聲，坦言聽到司儀介紹佢係「末期癌症病人」時，內心感到沉重：「昨天在新城攞咗個新人獎，很多記者問我是不是很開心，訪問裏當然說是好開心，但是心底裏自己知道自己有一些情緒，昨晚和今天沉澱了一整天，逐一去拆解自己的情緒從哪裏來，終於找到答案！第一，這兩個星期，我整個人跌watt跌得好緊要，完全沒有能量做任何事，這個絕對是因為食緊荷爾蒙鏢靶藥的副作用（荷爾蒙藥是會影響情緒），還有正在進行另類治療如放血放膿，加上中藥會令裏面的膿24小時不斷渗出來，當中的不便實在令我什麼地方也不想去，什麼也不想做。而最近腫瘤有不斷被針拮的刺痛感也是影響我的心情的主要原因！解决方法：立刻修正自己的想法，我要視這些痛，這些不安和不便，是給我這段治療過程中的試探和挑戰，不要被那個痛和負面情緒牽着走，要反過來自主返我的情緒！就如我首歌的歌詞，『迎戰痛也要快活』！

第二，當然有聲音會說這個獎給吳文忻是一個安慰獎，但自己很快用自己首歌的歌詞『未曾在意的批判』去調節返自己嘅情緒，而且就算是一個安慰獎又如何？我也曾經過一番的努力去實現這個夢想，再講，我出這首歌的原意除了實現夢想，同時也希望可以藉着音樂鼓勵現在身處低谷和患病的人，希望自己病都病得有意義，攞獎也只是一個錦上添花，當然，我也非常感恩大會給我這個極具鼓勵性的獎項，因為之後應該會更多人去搜尋這首『重生』的歌，没有辜負作曲填詞編曲去為我做了這首很動人的歌！

第三，昨天當司儀介紹我出場時，這個末期癌症病人（下刪30字我已聽不進去）……跟住我已經心一沉，可能大家覺得冇乜嘢，但是我實在按耐不住要為四期癌症病人發聲，想番（返）起很後悔沒有在台上立刻糾正對方，請不要再將四期癌症病人標籤為『末期癌症』病人吧！「末期」（End Stage)：通常指接近終結、生命或事物已到盡頭的階段，有不可挽回的意味。我不是怪責司儀和寫稿，司儀也是跟稿讀，寫稿也可能是想製造煽情的氣氛，但…..吳文忻從來都唔係賣慘！又或是他不知道，當一個四期癌症病人仍然充滿希望在努力作戰中，仍不忘追尋多年來的夢想，希望用生命影響生命，突然在幾千人面前聽見介紹自己是『末期病人』，當刻，真係覺得好哽耳，個心即刻沉一沉！解決方法：今天去完聖堂望彌撒，去了曬太陽吸收正能量，思考自己的情緒原來從以上幾點來，發現自己的內在和信念還沒夠強大，竟然會被這些影響到，那就立刻修正和調節自己的想法，繼續正面去迎戰！同埋要發聲出呢個post，希望各位不要標籤四期為『末期』吧！很多四期也可以好番（返）的！💪」

廣告 廣告

吳文忻呢個PO一出，唔少網民紛紛留言鼓勵佢，例如「您真的強大得不得了！恭喜您獲獎，實至名歸的，也祝福您身體平穩地，慢慢地復原❤️❤️❤️」、「一個人身體有狀況都可以做到咁多嘢，你真係好犀利。真心好配服你嘅善良、慈悲同堅毅。繼續大大力祝福你一切安好，恩典滿滿㊗️🫶🏻🌟🔥💪🏻」、「你真係好叻👍🏻識得短時間內搵方法調節返自己情緒❤️加油啊👏🏻」、「恭喜你👏🏻祝你早日康復」、「做得好好👍🏻👍🏻👍🏻繼續加油💪🏻💪🏻💪🏻」及「恭喜❤️首歌作得好好！你好有天賦啊！」等等。

吳文忻

吳文忻

吳文忻

吳文忻

吳文忻

吳文忻

吳文忻

吳文忻

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！