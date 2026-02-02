吳文忻新藥影響情緒常爆喊 除夕夜入院輸血 癌細胞擴散惹擔憂

51歲嘅吳文忻（現改名吳忻熹Nathaliie）前年癌症復發，去年更惡化至第4期，癌細胞擴散至尾龍骨，現正積極接受治療。近日佢喺社交網站開直播，期間透露病情惡化，癌細胞更擴散至其他器官，最新檢查結果令人擔憂。

吳文忻近日喺社交網站進行直播，表示自己近排好唔開心，情緒好波動及非常疲累。雖然佢嘅精神尚算可以，不過最新檢查結果唔理想及換咗新藥，新藥令佢情緒好差，導致無故爆喊及諗負面嘢。而每一次當情緒底落時，佢就會同自己講及迫自己要思想正面，但係啲藥物又控制佢，所以佢都唔知點算。佢亦會唱自己嘅歌曲《重生》鼓勵自己。

廣告 廣告

吳文忻相信會康復，不過近期身體發炎情況嚴重，已經照CT Scan，癌細胞擴散去到肝，腫瘤約有3厘米，胸部腫瘤已增大至12厘米，淋巴位置嘅腫塊亦肉眼可見。

佢仲憶述除夕夜入院經過，表示當晚輸兩包血，因為標靶藥令紅血球、血紅素低，1月1號先出院，所以New Year’s Eve自己喺醫院渡過。

唔少網民紛紛留言支持，例如「唔好喊啦，有我哋支持你呀👍大家加油💪」、「文忻加油呀，知你辛苦🥹」、「保持樂觀，唔使怕， 一切交畀主」、「文忻加油啊。不好的事很快會過去⋯⋯」、「堅強，支持你，唔好亂諗嘢，要正面」、「Nathaliie，你要好好的，好多人支持你💪💪💪」、「加油，妳好叻」、「你已經做得好好，好堅強，你嘅積極正面都幫咗好多人。有情緒想喊便喊，喊完會舒服好多。」及「堅強，支持你」等等。

吳文忻 Live截圖

吳文忻 Live截圖

吳文忻 Live截圖

吳文忻 Live截圖

吳文忻 Live截圖

吳文忻 Live截圖

吳文忻IG

吳文忻IG

吳文忻IG

吳文忻IG

吳文忻IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！